Sofia Mirjamsdotter: Dagens studenter kommer att präglas av pandemin resten av livet

Men själva studenten och traditionerna som omger den är inte det enda som skiljer dessa ungdomar från tidigare årgångar, eller för den delen generationer.

De som är tonåringar idag kommer att för alltid vara präglade av pandemin.

Åren i gymnasiet och strax därefter är åren då många formar sina intressen, sina politiska åsikter, skaffar vänner för livet och musiken man lyssnar på i ungdomen brukar hänga med hela livet, mer eller mindre.

Kortsiktigt står det dock klart att unga generellt har farit illa av pandemin

De flesta av oss präglas djupt under sena tonår och åren strax efter tjugo. Personligen har min inställning till lån och räntor påverkats mycket av nittiotalskrisen som kom precis när jag tog stegen ut i vuxenvärlden, något jag aldrig helt kommer att kunna skaka av mig.

Så hur kommer dagens studenter att präglas av att ha tagit de första stapplande stegen i vuxenlivet under en pandemi?

Enligt forskare är det alldeles för tidigt att dra färdiga slutsatser om hur pandemin påverkat. Kortsiktigt står det dock klart att unga generellt har farit illa av pandemin, och framförallt pandemirestriktionerna. Det har påverkat både deras fysiska och psykiska hälsa, deras relationer, utbildning och särskilt svårt har det varit för unga i socioekonomiskt utsatta familjer.

Enligt vissa undersökningar kan en elev förlora lika mycket kunskap som inhämtas vid distansundervisning

Det är kanske inte så förvånande men särskilt gymnasieelever har ägnat sig åt fysisk aktivitet i betydligt mindre skala än före pandemin. Det kan påverka på lång sikt då det är under barn och ungdomsåren som våra motionsvanor grundläggs, och tappar man tidigare rutiner under gymnasietiden kan de vara svåra att återställa. Det finns även tecken på att matvanorna har försämrats under pandemin.

Det är också klart att ju mer distansundervisning eleverna tvingats till, desto sämre mår de psykiskt. Och förutom att det gett oro, ångest och sämre kontakt med vänner och även andra vuxna än de närmaste har det i många fall också påverkat kunskapsinhämtningen.

Enligt vissa undersökningar kan en elev förlora lika mycket kunskap som inhämtas vid distansundervisning. Här spelar det också in hur pass förberedda skolor och lärare varit på att undervisa på distans och kvaliteten på denna undervisning har varierat stort.

Kommer de att ha mer bacillskräck än andra, då de trimmats i handtvätt, handsprit, avståndshållande och munskydd?

Det är som sagt väldigt svårt att säga vad dagens studenter kommer att ha för arv från pandemin om tio eller tjugo år. Kommer de att uppskatta kramar mer än andra, för att dessa varit förbjudna, eller kommer de tvärtom att dra sig för alltför nära kontakt med personer som inte är allra närmast?

Kommer de att ha mer bacillskräck än andra, då de trimmats i handtvätt, handsprit, avståndshållande och munskydd? Kommer de att längta mer eller mindre efter att resa?

Och hur kommer deras livsval att påverkas, då dessa fattats under brinnande pandemi? Det handlar om val av utbildning eller framtida arbete, som i sig kanske påverkats av den ökade arbetslösheten som de nu går ut i.

Kanske den mest spännande frågan av alla; det sägs att det kommer fler pandemier i framtiden, oftare än förr. Kommer dagens studenter att vara mer förberedda, och hur kommer de att agera när det händer och det är de som bestämmer?