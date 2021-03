Sofia Mirjamsdotter: Lambertz ger metoo-mannen ett ansikte

Den gångna veckan trädde Göran Lambertz, en av det svenska rättsväsendets allra mäktigaste män, fram och gav den så kallade metoo-mannen ett ansikte. Förmodligen förstår han det inte riktigt själv.

Lambertz är alltså tidigare justitiekansler och justitieråd i HD. I den senare rollen fortsatte han att hävda Sture Bergwalls (Thomas Quick) skuld trots friande domar för en rad mord. Lambertz sa då bland annat att det faktum att en person frias i domstol inte behöver betyda att han är oskyldig. Bra att veta, Göran! Men åter till veckans händelser:

Efter två veckor i häkte och en nedlagd våldtäktsutredning bjöd Göran Lambertz in pressen till sin trädgård, där han gav sin version av vad som hände den där julaftonen när den påstådda våldtäkten ska ha begåtts. Och oavsett vad som faktiskt hände lyckades han illustrera varför metoo behövdes, och fortfarande behövs.

Han berättade alltså följande: kvinnan, mer än 40 år yngre än han, var ensam i världen och han stöttade henne, lite som en far. (Han ska ha gett henne juridisk rådgivning i ett fall där hon anmälts för förtal av en man som hon anmält för våldtäkt.)

Han bjöd hem henne och de drack en hel del alkohol. När Lambertz dricker blir han – enligt sig själv – kladdig. Han närmade sig och försökte krama och pussa kvinnan som upprepade gånger avvisade honom. Men, han tafsade inte, var han noga med att påpeka. Detta berättade han med ett stort leende på läpparna.

Senare under kvällen, efter en sista drink då båda var berusade, hade han sex med den fyrtio år yngre kvinnan som han var lite som en far för och som tidigare under kvällen hade avvisat hans inviter vid ett flertal tillfällen.

Han medgav att han agerat omoraliskt, eftersom han varit otrogen mot "sin kvinna". Han var svag i anden och köttet.

Därefter kallar han kvinnan för lögnare och bedragare och hänger ut henne med namn, och i skrivande stund är hotbilden mot kvinnan så allvarlig att hon tvingats flytta till skyddat boende.

Han informerar också pressen och svenska folket om att han inte varit direkt orolig över anmälan eftersom han visste att han hade högre trovärdighet än kvinnan. En äldre vit man med den höga position han har i rättsväsendet anses uppenbarligen mer trovärdig än en ung, ensam kvinna som dessutom anmält övergrepp tidigare.

Och där avslöjar han sig. Där sätter han fingret på exakt varför metoo blev så stort, och är så angeläget, idag också.

Han vet att han har högre trovärdighet. Han visste att kvinnan befinner sig i en utsatt position. Vad han än eventuellt gjort mot henne är han inte orolig för han vet hur rättssystemet fungerar. Han vet att han kommer undan, i kraft av sin ställning i samhället och sitt kön.

Han säger att han är besviken på rättssystemet, och orolig för rättssäkerheten. Men vänta nu? Rättssystemet har gjort exakt det man bör förvänta sig. De har tagit kvinnans berättelse på allvar, initierat en utredning och avslutat den när man kommit fram till att det saknas hållbar bevisning. Hur är det inte rättssäkert?

Lambertz kanske tror att han i skydd av sina avlagda titlar skulle bli behandlad annorlunda och slippa häktet, men tack och lov fungerar rättsväsendet bättre än så. Dock är det provocerande att han uttrycker besvikelse samtidigt som han verkar nästan road av att nu ha erfarenheten av att ha suttit häktad. Han kan tillåta sig att roas av detta, eftersom han heter Göran Lambertz.

Han valde själv att gå ut med sitt namn och hålla presskonferens. Så gör bara den med så stort ego och självförtroende att han inte riskerar något.

Det är så metoo-män fungerar, och har fungerat i alla tider. De har kunnat ägna sig åt olika former av övergrepp och maktmissbruk för att de varit säkra på att slippa ta konsekvenserna.

Här måste sägas att en metoo-man inte nödvändigtvis behöver ha begått ett brott. Det finns andra sätt att gå över gränser och missbruka en maktposition. Jag vet inte om Lambertz begått något brott. Däremot vet jag att en nedlagd förundersökning inte bevisar någonting. Och enligt honom själv har han kladdat på och försökt pussa henne mot hennes vilja.

Nu finns en kvinna som straffas för att hon gjorde en anmälan. Och kanske tusen kvinnor till som inte kommer att våga, eftersom det alldeles för ofta slår tillbaka på den som är utsatt.