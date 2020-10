Sollefteåpolitiker lyrisk efter uppgifter om nytt regemente: ”Största som hänt här på 30 år”

Östersund var länge tillsammans med Sollefteå, Härnösand och Falun städer som konkurrerat om att få ett nytt regemente.

Sent på fredagen blev det klart att Östersund går miste om ett nytt regementet på Grytan, enligt uppgifter till DN. Istället pekar uppgifterna på att Faluns Dalregemente och Västernorrlands regemente i Sollefteå går vinnande ur striden.

I Sollefteå är man lyriska över uppgifterna.

– Det här ger oss nytt hopp och skulle i så fall bli det största som hänt i Sollefteå på 30 år, säger Johan Andersson, centerpartistiskt kommunalråd i Sollefteå till Allehanda.

Andersson säger att han ser de nya uppgifterna som ”mycket trovärdiga”, men menar samtidigt att inget är klart förrän beslutet är fattat. Han är också övertygad om att en etablering av ett regemente i Sollefteå skulle ”spilla över på sjukhuset, våra transporter och hela lokalsamhället”.

Vad gäller etableringen i Falun så var förra månaden politikerna Daniel Bäckström (C) och Peter Helander (C) på besök i Falun på inbjudan av kommunalrådet Joakim Storck (C), för att se vilka förutsättningar som finns för ett nytt regemente. Tongångarna var då positiva.

– Jag har fått en väldigt bra dragning om förutsättningarna för Falun och Dalarna. Både när det handlar om kompetensförsörjning och attraktiviteten här men också om logistiken och möjligheterna i befintliga anläggningar, sa Daniel Bäckström vid besöket till Dalarnas tidningar.

Östersunds kommunalråd Bosse Svensson, även han centerpartist, ville på fredagskvällen inte kommentera uppgiften om att Östersund går miste om ett regemente.

– Jag väntar på att få bekräftade uppgifter från försvarsministern, sade han då.

Östersund som tidigare pekats ut som en toppkandidat till att få ett nytt regemente men ska enligt uppgifterna i DN få en mindre utbildningsenhet, ett detachement kallat ”Jämtlands fältjägarkår”.

Slutligt beslut fattar riksdagen i december.