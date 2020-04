Spel inför tomma läktare – då kan det bli drive in-fotboll på Jämtkraft Arena: ”Tittar på möjligheten”

I dagsläget är det mycket som tyder på att det kommer bli en allsvensk uppstart utan sjungande fans på läktarna.

Östersunds FK kommer inte ställa sig på tvären om det är det enda alternativet för en premiär den 14 juni.

– Vi är naturligtvis inte superförtjusta i att starta utan publik. Men alternativet är att förr eller senare komma till ett läge där våra sponsorer, jag tänker på Discovery, kommer börja vilja ha tillbaka ersättning eller göra inskränkningar på kommande utbetalningar. Det ser vi inte som ett alternativ, säger klubbens tillförordnade vd, Stig Eklund.

Han säger att ÖFK tittar på olika scenarier och att de räknar med att klara av åtminstone ett fåtal hemmamatcher utan publik på läktaren.

– Jag ska inte säga att vi kommit fram till en punkt där det blir väldigt kritiskt, men börjar vi komma en god bit in på hösten är det naturligtvis mer ansträngt. Det är inget snack om saken.

Oavsett hur det blir har ÖFK börjat se över alternativa vägar att få in intäkter i samband med sina hemmamatcher.

– Vi ser att skyltexponering under tv-sändningar kanske blir en viktigare produkt när det inte kommer folk till arenorna, så där tittar vi på lösningar med sådana som vill synas i tv.

Men en annan idé är att införa drive in-fotboll i anslutning till Jämtkraft Arena.

Tanken är inte unikt i sitt slag och långt från okänt.

Sedan den danska serieledaren FC Midtjylland för två veckor sedan berättade om sina planer att fylla parkeringen utanför sin hemmaarena har idén blivit omskriven i medier som The Guardian och ESPN.

– Vi har tagit in lite priser på vad det skulle kosta och tittar på möjligheten att genomföra det med sändningsrättigheter, säger ÖFK:s tillförordnade vd, Stig Eklund.

Till Sporten säger Midtjyllands pressansvarige, Mads Hviid, att klubben i stort sett är redo att sjösätta projektet i samband med att den danska ligan startar upp igen.

– Vi siktar på att ta in 2 000 personer under första hemmamatchen och sedan utvärdera hur det gick, säger han.

Tv-rättsinnehavarna ska ställa sig positiva till upplägget och enligt Hviid uppskattas kostnaderna i samband med en match till runt 300 000 danska kronor.

Hur blir det med ljudet i så fall då? Enligt Midjyllands hemsida kan det bli en lösning där deras tittare får in kommentatorsljud via radiofrekvens in i bilen.

Om drive in-fotboll blir ett inslag även i Östersund återstår att se. Men Stig Eklund är tydlig på en punkt:

– Vi sitter inte på ändan och bara väntar på det här, utan vi ska försöka hitta de bästa lösningarna utifrån situationen.