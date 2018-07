Alex Gudding från Östersund fyra i junior-VM – prisades som MVP: "Visar att jag utmärkt mig och spelat bra"

Östersundspojken Alex Gudding har spelat för Carlstad Crusaders men varit bosatt i Östersund under tiden. Något som varit påfrestande med många dyra resor och mycket pannben för att klara av att få ihop träningen på egen hand.

Gudding tog studenten i Östersund i somras och med skolan som enda hindret för att flytta så har han äntligen kunnat ta sitt pick och pack för att bosätta sig i Karlstad närmare laget.

– Jag tog studenten i år så nu bor jag där. Det är det jag har gått och väntat på, det som hindrat mig är skolan annars hade jag flyttat ner tidigare, säger Gudding och fortsätter:

– Det har varit en utmaning med pendlande och mycket pengar. Jag har haft stor disciplin och fått göra allt själv, att hålla högsta nivån har varit en utmaning. Jag har fått lista ut det mesta själv, lärt mig mycket, det har varit positivt och negativt.

Hans Carlstad Crusaders förlorade SM-finalen i somras mot Stockholm Mean Machines efter åtta år med SM-guld så var besvikelsen stor.

– Vi förlorade med en poäng mot Stockholm i finalen. Vi är inte nöjda utan väldigt missnöjda. Vi har haft problem med spelare som inte gjort det de ska. Framför allt importer som inte gjort det de ska. Vi får bara bygga något bättre till nästa år. Vi skulle ha vunnit, var vårt mål. Vi har vunnit åtta år i rad detta skulle bli nionde. Vi får komma tillbaka starkare nästa år.

Istället fick Gudding avsluta säsongen med sitt första VM-spel och var med och tog Sverige till bronsmatch i junior-VM. Där föll man dock med siffrorna 9-61 (2-47).

– Det är mitt första VM, det har varit intressant att vara i Mexiko, framför allt allt som skedde runt omkring. Det fanns ingen riktigt struktur med tider. Tider var mest är en en rekommendation där. Det har varit lite att inte ta allt så allvarligt. Det var intressant. Allt runt omkring var intressant, vi bodde på fyrstjärnigt hotell och fick poliseskort till träningarna.

Sverige lyckades vinna en match, det var mot Australien där de spelade 19-6 (13–0).

Är ni nöjda med en fjärdeplats?

– Ja, det är vi, vårt mål var att vinna en match och det gjorde vi. Vi var rankade sex av sex lag kom slutade som fyra. Vi blev slagna av USA, man får inte vara allt för missnöjd, det heter ju trots allt ändå amerikansk fotboll, säger Gudding.

Just segermatchen mot Australien kom att betyda något alldeles extra för Gudding som fick den fina utmärkelsen "The Most Valuable Player" tilldelat sig av en representant från den svenska ambassaden i Mexiko.

– Det var jävligt kul, kul att man får uppmärksamhet för allt man gör. Det drar till sig extra uppmärksamhet till mig och visar att jag utmärkt mig och spelat bra. Det känns kul att ha det på cv:t, en kul merit liksom. Om tio år kan man säga att jag spelade VM 2018 och blev MVP, det är jag nöjd över.

Förutom att han blev MVP i Sveriges segermatch så är ett av de bästa minnena att få spela på den olympiska arenan.

– Vi spelade på Mexikos olympiska arena, Estadio Olímpico Universitario i Mexico City som tar 66 000 åskådare. Det var otroligt häftigt.

Gudding har nu gjort sitt sista framträdande i juniorlandslaget och återgår nu till Sverige för att revanschera sig på nästa års SM-guld.

– Detta är det sista jag gör med landslaget och nästa år är SM med mitt vanliga lag är målet.

Men nu när han har fått försmak för att spela för landslaget och dessutom prisats för sina insatser för blågult känns det inte helt avlägset med ett långstiktigt mål att ta en plats i seniorlandslaget.

– Det är inte långt dit, men jag vet inte, jag har inte tänkt på det så mycket, det är ett potentiellt mål. Först vill jag få lite mer erfarenhet inom seniorserien i Sverige. Mer erfarenhet och träning, säger Gudding.