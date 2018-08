Burchnall besviken efter förlusten mot IFK Göteborg: "Onödiga mål"

ÖFK har seglat på en våg utan förluster länge men den trenden bröts när de förlorade med 2–1 mot IFK Göteborg under måndagskvällen. Efter matchen var tränaren Ian Burchnall besviken och påpekade främst de mål som ÖFK släppte in.

– Det var inte bra mål att släppa in. Jag är besviken över resultatet, säger han.