En dramatisk säsong är över – här är nyckelhändelserna för ÖFK 2018

Februari

På ett sätt går det att säga att säsongen 2017 fortsatte in i 2018. Avancemanget i Europa League ledde till att årspremiären med cupspelet blev rekordtidig. Redan 9 februari kom Trelleborg på besök till Jämtkraft Arena och fick åka hem med en förlust i bagaget, efter att ÖFK vunnit med 3–0.

När Arsenal sedan anlände till samma plats en knapp vecka senare blev det ett antiklimax för ÖFK sett till prestationen. Arsenal kontrollerade händelserna och fick med sig 3–0 till returmötet i London.

Returen i London en vecka senare är något som de cirka 5 000 jämtarna på plats och många fler antagligen kommer att bära med sig under lång tid. Efter två snabba mål av Hosam Aiesh och Ken Sema i mitten av den första halvleken var storklubben Arsenal i gungning. Trots 2–1-segern blev matchen på Emirates den sista för ÖFK i Europaspelet, men laget föll med flaggan i topp.

"En magnifik prestation från svenskarnas sida", konstaterades i The Guardians direktrapport från matchen.

Mars

ÖFK tog sig till semifinal i cupen och fick hemmaplansfördel mot Malmö. Men där tog det stopp och drömmen om att få spela i Europa även denna säsong dog efter att Traustason gjort matchens enda mål med tio minuter kvar.

Graham Potter skrev på ett fyraårskontrakt bara veckan efter förlusten mot Malmö och när den allsvenska upptaktsträffen anordnades fanns Östersunds FK med som utmanare i guldstriden inför säsongen.

April

Redan 1 april började den allsvenska kräftgången med förlusten mot Djurgården. Den följdes av en 0–3-förlust borta mot Dalkurd.

17 april skakades dessutom klubben av att ordförande Daniel Kindberg anhölls, på sannolika skäl misstänkt för grovt bedrägeri och medhjälp till grovt bokföringsbrott.

På planen går det fortsatt tungt för laget, som bara skrapar ihop fyra poäng på de fem första omgångarna.

Maj

Efter en inledande förlust mot IFK Norrköping på hemmaplan kunde Graham Potter och hans lag bryta den negativa trenden och avsluta med fyra matcher utan förlust inför VM-uppehållet.

När VM-truppen presenterades fanns däremot inte Ken Sema med i Janne Anderssons trupp. Saman Ghoddos var däremot given i Irans landslag.

Den sista matchen innan VM-uppehållet var mot Häcken på hemmaplan 26 maj. Dagen därpå presenterades Sotirios Papagiannopoulos som klar för FC Köpenhamn och det skulle sedan visa sig att "Sotte" inte var den enda i ÖFK:s organisation som gjorde sin sista match mot Häcken.

Juni

En månad utan några allsvenska matcher bjöd ändå på stor dramatik.

4 juni bekräftades uppgifterna som det surrats om under en tid: Graham Potter skulle lämna ÖFK för att ta över Swansea i Championship.

Under den rådande VM-febern dröjer det sedan drygt två veckor innan Ian Burchnall presenteras som ny tränare för ÖFK tillsammans med Brian Wake. Klubben uttryckte till en början att Burchnall skulle vara tillförordnad i letande efter en permanent lösning.

Juli

Redan 5 juli stod det klart att även Ken Sema hade gjort sin sista allsvenska match med ÖFK när han presenterade som klar för Watford.

Fyra dagar senare debuterar Ian Burchnall som allsvensk tränare med en tuff bortamatch på Tele2 Arena som ÖFK vinner mot Hammarby med 2–1. Därefter nyper laget poäng av Malmö borta och följer upp med två hemmasegrar mot Trelleborg och Elfsborg som ger en obesegrad månad för ÖFK. Det står även klart att det som tidigare sagts vara en tillfällig lösning med Ian Burchnall blir permanent.

Men truppen Burchnall tar över fortsätter att tappa viktiga pusselbitar. Mitt i denna period blir det klart att Brwa Nouri lämnar för Bali United, 25 juli.

Augusti

Alhaji Gero blir nästa spelare att lämna när han skriver på för Esteghlal i Iran 8 augusti. Trots spelartappen fortsätter ÖFK:s fina form. Efter segrar mot Elfsborg och Kalmar börjar drömmen om nytt Europaspel tändas hos många fans. Men förlusten mot IFK Göteborg 20 augusti skulle bli starten på den längsta förlustsviten i klubbens allsvenska historia.

23:e augusti blev det sedan klart att Saman Ghoddos, efter många turer, flyttar från klubben för spel i Amiens i franska högstaligan.

September

När ÖFK tappar tvåmålsledningen mot Malmö till förlust på hemmaplan noteras den fjärde raka allsvenska förlusten. Det är också den längsta förlustsviten på åtta år för klubben i seriespel. Därefter vänder ÖFK trenden och avslutar månaden med tre raka segrar mot Sirius, BP och Djurgården ...

Oktober

... en svit som förlängs när Dalkurd besegras med klara 3–0 inför landslagsuppehållet och drömmen om Europaplatserna inför kommande säsong får nytt liv. Men när allsvenskan startar om efter uppehållet kommer två tunga förluster på bortaplan och hoppet försvinner återigen.

I slutet av månaden kallar ÖFK till presskonferens. Där presenteras dels en kontraktsförlängning med målvakten Andrew Mills och att David Webb plockas in som "teknisk direktör" med ansvar för bland annat rekrytering. Under presskonferensen presenteras dessutom fyra egna produkter som plockas upp i A-laget. Något som aldrig tidigare hänt under tiden ÖFK tillhört den svenska elitfotbollen.

November

AIK har blivit något av ett spöke för ÖFK på Jämtkraft Arena. För tredje säsongen i rad fick AIK med sig tre poäng från Östersund. Denna gång lyckades laget till och med vinna trots att de spelade i stort sett hela matchen med en man mindre.

ÖFK studsade tillbaka efter förlusten mot AIK med att vinna mot Trelleborg och kryssa mot Hammarby. Sexa blev ÖFK:s placering och i och med det avslutande krysset nådde inte laget upp till fjolårets poängnotering.

