Han kan fylla tomrummet i ÖFK – möjlig kandidat som scout: "Han fångade vår uppmärksamhet"

I juni lämnade förre ÖFK-scouten Kyle Macaulay ÖFK tillsammans med Graham Potter, Björn Hamberg och Billy Reid för Swansea.

Sedan dess har ÖFK fått klara sig utan någon scout under sommarfönstret, som stöd till Daniel Kindberg, som liksom tidigare ansvarat för rekryteringen och försäljningen av spelare.

Inför januarifönstret vill ÖFK att den positionen ska vara fyllas och nu kan de vara nära en lösning i form av engelsmannen och scouten David Webb som besökte Jämtkraft under måndagen.

– Vi diskuterar olika saker med honom. Vi ville att han skulle komma hit och prata med oss och se om det här är något som skulle passa oss båda. Men det är en pågående diskussion som kommer att ta ett litet tag, säger Ian Burchnall.

Är han en ett alternativ?

– Han kan vara det, kanske. Vi måste se vad han vill och vad vi behöver, säger han.

ÖFK tittar på flera personer som är kan fylla tomrummet.

– Vi är inte säkra än. Det är en process som vi diskuterar. Vi förlorade Kyle som gjorde ett fantastiskt jobb med rekryteringen. Det är en stor grej för oss. Vi har haft ett fönster utan honom. Det var mycket att hantera med så många spelare och personal ut och in. Vi har flera namn och folk som vi tror kan vara ett alternativ, vi jobbar på det nu, säger han.

ÖFK arbetar för att rekryteringen ska bli klar så fort som möjligt och det ser gärna en lösning inom en månad.

– Vi vill vara så bra som vi kan vara i nästa fönster. Vi behöver börja processen. Vi behöver verkligen någon som kan komma in i den rollen och bygga rekryteringen. Det tar några månader att jobba inför nästa fönster, säger han.

Läs mer: Han har hittat stortalanger i Europa – öppnar dörren för ÖFK: "Intresserad av deras projekt"

Burchnall är noga med att påpeka att de inte vill stressa fram en lösning.

– Under förra fönstret sa vi att det är bättre att inte ta in någon än fel person. Istället för att skynda på i panik för att för att ta in spelare som inte är rätt för fotbollsklubben eller framtiden. Det är bättre att ha tålamod och jobba med de spelare som vi har och bygga för nästa fönster, säger han och fortsätter:

– Jag har varit i klubbar tidigare som förlorat spelare också får man panik och reagerar utifrån det och det är inte rätt sak att göra. Jag tycker att vi gjorde smarta val i fönstret och vi fick inte panik och tog in fel spelare. Spelarna som vi tog in är bra, säger han.

Kollar ni på personer som är etablerade i fotbollsvärlden?

– För mig är det inte relevant. Såklart är ett bra CV och nätverk viktigt men det handlar mer om deras karaktär. Hur de ser på fotboll och spelet, det är det viktigaste.

Burchnall utesluter inte att flera personer kan rekryteras.

– Vi måste kanske ha en eller flera personer som åker ut och identifierar talanger. Inte bara i Sverige utan i hela världen. Vi vill spränga gränserna till vad vi är kapabla till när det kommer till rekrytering, säger han.

Hur stor vill du att ledarstaben ska vara?

– Det är svårt att säga, det handlar om individer. Vi försöker att rekrytera personer som kan göra mer än en sak. Vi är inte en Premie League–klubb som kan ha 30 anställda. Vi behöver några som jobbar med rekryteringen men jag är väldigt nöjd med personalen som vi har, säger han.

