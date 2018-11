Keita om Afrikanska mästerskapen – hyllar Linus Eriksson: "Varit väldigt viktig för mig"

Under torsdagseftermiddagen stod det klart att ÖFK:s målvaktstränare Linus Eriksson lämnar klubben efter åtta år för nya utmaningar i Elfsborg. Aly Keita och Linus Eriksson har haft ett tajt samarbete från superettan till allsvenskan.

Men nästa säsong är det någon annan som kommer att fylla rollen som målvaktstränare i ÖFK. Beskedet om att Eriksson lämnar kom inte som någon större chock för Keita som fick redan på det innan det blev officiellt.

– Han sa det till mig innan men jag trodde han skulle till Swansea eller något. Det är självklart tråkigt men jag förstår att han tar det klivet. Han får komma närmare familjen och tillbaka till Elfsborg. Jag förstår att han gör det valet, säger Keita.

Deras samarbete genom åren har varit betydelsefullt för Keita.

– Han är en mycket bra tränare men också en bra människa. Vi har jobbat tillsammans länge och jag har utvecklats väldigt mycket. Jag har lärt mig mycket sedan han tog över. Han är en stor del till att jag kommit så långt dit jag är i dag. Han ser de små detaljerna, han är väldigt noggrann och det har varit väldigt viktigt för mig. Han ser det som gör att jag blir en mycket bättre målvakt.

Keita har gått från en målvakt i superettan till en av allsvensk toppklass under åren med Eriksson i spetsen. Keita har även lyckats utanför allsvenska under deras samarbete. Han har under säsongen varit på landslagsuppdrag och representerat Guinea som i helgen blev klara för Afrikanska mästerskapen.

– Det är helt fantastiskt. Det är en dröm att få spela i ett mästerskap. Det är väldigt stort men också för hela landet. Det var en upplevelse som jag inte kommer att glömma, säger han.

Hur har det varit att spela för Guinea?

– Det har varit stort. Det har varit en stor press på oss med att lyckas ta oss till mästerskapet. Jag har bara njutit av varje sekund. Jag har bara tagit det som en bonus. Det varit väldigt roligt och tränaren har visat stort förtroende för mig.

Sedan Keita fick chansen att representera Guinea har han varit given som förstemålvakt. I sommar avgörs Afrikanska mästerskapen och han hoppas kunna bidra även då.

– Mitt mål är att spela mästerskapen och göra det riktigt bra. Jag har fått spela direkt sedan jag kom dit. Det känns väldigt bra. Jag försöker alltid vara bäst och vill alltid vinna. Det var kul att få komma dit och det är ett bra slut på det här året.

Vem som kommer att ersätta Linus Eriksson som målvaktstränare i ÖFK återstår att se. Keita pekar på vissa punkter som han gärna ser hos den nya tränaren.

– Det är en tränare som är noggrann, vill utveckla oss men som också vill hålla bollen på marken. Det är väldigt viktigt för mig. Men det är självklart viktigt att det är en person som man kommer överens med. Jag och Linus jobbade väldigt nära varandra och det har varit väldigt viktigt för mig. Jag tror och hoppas att det kommer någon lika bra som Linus även om det är svårt.

Vad finns det för saker som är bra med en förändring?

– Det kan alltid vara bra efter en lång tid att få någon som ser saker på ett nytt sätt. En ny röst kan ibland vara bra att man får. Absolut kan det finnas bra saker, så vi får se vem det är som kommer.