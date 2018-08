Jennifer Asp tillbaka som segrare i Buff Fjällmaraton Bydalsfjällen: "Fick slita mig blå"

Efter att ha pausat från tävlandet 2017 var Årebon Jennifer Asp tillbaka på startlinjen under lördagens Buff Fjällmaraton Bydalsfjällen.

Och formen verkar hon ha konserverat. Under svåra förhållanden gjorde hon som under 2016 och vann den 50 kilometer långa banan.

– Det var superkul att få försvara titeln, säger hon.