OS ett naturligt steg för Åre – Östersund beredd om frågan kommer: "Ett spel för hela Sverige"

– Det här är ytterligare ett starkt steg framåt för vår svenska OS-kampanj. Vi har hela tiden sagt att vi vill arrangera ett spel för hela Sverige. Det här är ett nationellt projekt för att vinna internationellt, säger kampanjens vd Richard Brisius.

Även Åre är positiva:

– För mig och Åre känns det väldigt bra att Sverige går vidare i processen för ett vinter-OS 2026. Det är ett mycket positivt och naturligt steg efter de alpina VM Åre har haft, senast 2007 och nu kommer att ha under vintern 2019, säger Daniel Danielsson (C), kommunstyrelsens ordförande i Åre kommun.

I dag, fredag, har alltså den svenska kampanjen lämnat in ansökan om att få arrangera vinter-OS och Paralympics 2026 till Internationella Olympiska Kommittén (IOK) – under namnet ”Stockholm Åre 2026".

Men om Åre stöttar ett vinter-OS helhjärtat, så är politikerna i Stockholm mer återhållsamma och avvaktande.

– Vi står fast vid vår linje från i november. Staden kommer inte att göra några investeringar inför ett eventuellt vinter-OS. Däremot är vi positiva till att Stockholm arrangerar stora evenemang. Vi öppnar också för att hyra ut våra anläggningar och upplåta Stockholms offentliga rum för genomförande av deltävlingar i spelen, kommenterar idrottsborgarrådet Karin Ernlund (C).

– Allt bygger på att i möjligaste mån använda de redan idag befintliga idrottsanläggningar som finns, fortsätter hon.

Stockholm, Falun, Åre och bob och rodel i Sigulda i Lettland, är de fyra orter som SOK jobbar med som grund när det gäller det sportsliga arrangörskapet.

Vad säger då Östersund om möjligheten att slinka med på ett hörn och eventuellt få arrangera skidskyttet?

– Vi följer processen med aktivt intresse men går inte i vägen för Sveriges olympiska kommittés planering. Bollen ligger hos SOK. Men vi är beredda och ställer oss positiva om SOK ger oss frågan, säger kommunalrådet Bosse Svensson (C).

Utöver Sverige förväntas även Italien (Milano/Cortina) lämna in sin ”candidature file” under fredagen. Under midsommarhelgen 2019 kommer drygt 90 IOK-delegater, under en session i Lausanne, rösta om vilket land som tilldelas värdskapet för vinter-OS och Paralympics 2026. Ett eventuellt vinter-OS i Sverige kommer att genomföras 6–22 februari 2026 och ett Paralympics kommer att arrangeras 6–15 mars 2026.