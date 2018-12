Saft, bullar och hårnät när Sportens julklappar delas ut

Saft och bulle till Ope IF herrar

Sportens egna Hans Andersson skrev en krönika om att Ope IF var en "saft och bulle"-förening. Det verkar ha gett laget tändvätska. Ope tog klivet upp från division 4 i höstas. Men mer behövs om laget ska hålla sig kvar i division 3 kommande säsong.

Julklappen från Sporten blir därför lite extra saft och bulle.

En klocka till Grimsta

I maj ställdes Brommapojkarna mot Östersunds FK i allsvenskan, på Grimsta IP. Men när domaren skulle leda lagen ut på planen, följde inte ÖFK med.

– Jag ber om ursäkt för vi var sena. Ett missförstånd. Vi har precis varit inne och pratat med domarna en gång till. I vanlig fall kommer domarna och knackar på och säger ”det är dags att gå ut”. Sen står de kvar vid dörren och jagar ut oss. Den här gången gick domaren, och det var ett missförstånd, sa Björn Hamberg då.

Senare under säsongen hände samma sak för Kalmar FF på Grimsta.

I julklapp ger vi en stor ny klocka till arenan i Bromma som nästa år huserar i superettan.

En hårtrimmer till Torbjörn Gehrke

Jämtland Baskets karismatiske coach har ett starkt (h)år bakom sig. Trea i serien och nära att slå ut Borås i kvartsfinalen av slutspelet. Men nu det dags att fixa frisyren.

En nyklippt Torbjörn Gehrke kan leda Jämtland ännu längre i kommande slutspel. Därför får han en hårtrimmer från Sporten.

Is till Curlinghallen i Östersund

Under två månader stod curlinghallen utan is, bland annat kunde inte en SM-deltävling gå av stapeln i hallen. En upprustning av hallen vore därför på sin plats. Vi är trots allt varit ett av de starkare curlingorterna i Sverige.

Därför ger vi bättre is och ett nytt aggregat till curlinghallen i julklapp.

Ett hårnät till Emelie Nyman Wänseth

Emelie Nyman Wänseth var på väg mot ett SM-guld i tresteg, när hon tittade ner i sanden hade hennes hår nuddat vid marken.

– Det känns som att jag har en blackout från det för jag kommer inte riktigt ihåg. Jag var jätteglad efter hoppet, sen kom de och sa att hästsvansen hade tagit i sanden.

Därför ger vi ett hårnät till Nyman Wänseth i julklapp.

En matchcoach till Östersund Basket

"Pecka" Johansson, Ingemar Nord och Krister Blomgren har alla fått hoppa in under Östersund Baskets matcher. Elena Popkey har behövt en coach som hjälper henne under matcher. Sedan i somras har klubben letat efter en lösning. Nu verkar det bli en reservlösning i Krister Blomgren, men det skulle behövas en mer permanent lösning.

Vi ger därför laget en helt ny matchcoach.