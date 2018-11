Sex Norrlandstalanger ska provträna med ÖFK – här är alla spelarna: "En fantastisk möjlighet"

Redan för några veckor sedan fick Alsens skyttekung John Eriksson chansen att visa upp sig för ÖFK.

► Skyttekungen John Eriksson testas av ÖFK: "Lite svårt att hänga med i början"

Och förra veckan kunde Sporten berätta att en annan norrländsk målspottare, IFK Timrås Oskar Nordlund, skulle få samma chans.

► Efter succésäsongen i IFK Timrå – nu ska skyttekungen provträna med ÖFK: "Vill visa att jag är en bra avslutare"

När säsongen nu är över passar ÖFK på att bjuda in ytterligare några norrländska talanger för att provträna med klubben.

Förutom John Eriksson och Oskar Nordlund handlar det om IFK Luleås Isak Abrahamsson (född 2000) och Islam Burman (född 1999), Piteå IF:s Gustav Nordh (född 2000) och Bodens BK:s Jonatan Wikström (född 1999).

– Det är en fantastisk möjlighet för några yngre spelare att få komma till en elitklubb. Det kommer vara en bra erfarenhet för dem att se hur dagarna ser ut i en professionell klubb och vad som krävs för att spela på den högsta nivån, säger Brian Wake, som har ett speciellt ansvarsområde för unga spelare i ÖFK, till klubbens hemsida.

Deras första träningspass blir under tisdagens stängda träning och sedan under mer öppna förhållanden under resten av veckan.