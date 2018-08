Skidskytteparet säkrade varsitt guld under SM–distansen – Öberg tog revansch

Skidskyttestjärnan Hanna Öberg fick en tung start på helgen under Rullskidksytte–SM. Lördagen startade med sprint. Tre bom räckte inte till någon pallplacering istället slutade hon elva. Desto bättre gick det under söndagens distans men det började i motvind efter två bom i liggande. Men sen vände det när hon sköt felfritt som räckte hela vägen till guldet. Elisabeth Högberg som segrade under lördagens sprint var dock inte långt borta från guldet som sköt en bom i sista skyttet och som bara var 2,4 sekunder efter Öberg.

På herrsidan knep Jesper Nelin SM–guldet som även han fick revansch efter lördagens fjärdeplats. Torstein Stenersen var den som var närmast att hota kampen om guldet som var drygt tio sekunder efter Nelin. Trots ett bättre skytte av Stenersen som endast drog på sig en bom medan Nelin två var Nelin snäppet vassare. Landslagskamraten Sebastian Samuelsson slutade på en tredjeplats.

Läs mer:

"Bettan" Högberg överraskade – säkrade SM–guldet trots en bom: "Jag blev förvånad"

Efter hjärtproblemen – Stenersen överlägsen framför Samuelsson under SM i rullskidskytte: "Ett skönt kvitto"