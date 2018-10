Stockholm svänger – öppnar dörren för OS: "Vi måste träffa SOK"

Det var under tisdagen som SOK kallade till presskonferens och förklarade att OS-ansökan inte kommer att kosta Stockholm några skattepengar och att ett stöd från staden i teorin inte är ett måste för att gå vidare i kampanjen om värdskap för de olympiska spelen. Nu menar idrottsborgarrådet Karin Ernlund (C) att de nya uppgifterna kan leda till att dörren som stängdes under förra veckan nu öppnas igen.

– Vi måste träffa SOK och ta del av de här nya uppgifterna. Frågan kommer i ett annat läge om Stockholm inte ska underteckna en ansökan eller stå för några garantier, säger Ernlund till Aftonbladet.

Ernlund menar fortsatt att hon är tveksam till att godkänna OS utan ett beslutsunderlag även om staden inte behöver stå för mer än den befintliga infrastrukturen.

– Det behöver vi prata med SOK om, diskutera de uppgifterna. Vi behöver få klart vilka investeringar som måste stå klara till 2026, vad vi behöver leverera, säger hon till Aftonbladet.

I OS-ansökan finns bland annat alpina tävlingar i Åre och Duved samt backhoppning och Nordisk kombination i Falun med i planerna.

Fakta: Så fortsätter kandidatprocessen

11 januari 2019: Sista datum att lämna in OS-ansökan med bärande garantier, exempelvis statlig ekonomisk säkerhetsgaranti.

Februari–april 2019: IOK-representanter besöker och värderar slutkandidaterna.

12 april 2019: Sista datum för en fullständig OS-ansökan.

Maj–juli 2019: IOK utvärderar kandidaterna som i sin tur får ge svar och motivera sina ansökningar.

23 juni 2019: OS-värden för 2026 presenteras i Lausanne, Schweiz.

