Kihlström mannen för dagen på V75 – och en före detta Östersundskusk slog till med dubbelseger: "Skönt när det stämmer fullt ut"

V75-dagen på Östersundstravet startade med en dubbelseger för Örjan Kihlström. Först med favoriten In Toto Sund i ett magert fält i V75-1, sedan med Heading Reference över 2 640 meter.

Båda segrarna togs efter ledning i princip från start till mål. Kihlström var väldigt nöjd med båda hästarna.

– In Toto Sund har visat kanonform och kändes mycket fin. Även Heading Reference var väldigt fin, stark och rejäl. Han kändes fin redan i uppvärmningen, sa Örjan som körde Heading Reference för första gången.

Intervjuaren Hans G Lindblom noterade att Kihlström vunnit 140 lopp i år och kört in över 40 miljoner kronor.

– Jo, men jag har kört bra hästar också. Med Propulsion har jag tjänat mycket pengar, förklarade Örjan.

V75-3 fick ungefär samma förlopp som de två första. Segraren ledde från start till mål, i det här fallet Can Lane/Peter Ingves. Örjan Kihlström ambition att vinna tredje raka grusades tidigt när Chapter N.Deo galopperade.

Förre Östersundskusken Rikard N Skoglund triumferade i V75-4 med Fender. Även här var det ett odramatiskt lopp där Skoglund kunde sitta ganska lugnt och styra sjuåringen till den andra årssegern och den elfte totalt på 51 starter. Tiden var 23,2.

Skoglund har tagit 80 segrar i år och är en av svensk travsports unga profiler.

– Jag har utvecklats i år, fått större förtroende att köra bra hästar. Framförallt har jag lärt mig att hitta en lugnare körstil, sammanfattade Skoglund i segerintervjun.

I V75-5 fick vi se en härlig upploppsrush av fyraårige Harvey/ Johan Untersteiner. Det gav överlägsen seger efter en ruggigt imponerande tempoväxling. Och en "klassisk" segergest a´la Untersteiner med högerarmen i luften.

– Han var stark och det var verkligen skönt att kunna lägga i högsta växeln och bara segla ifrån, menade Untersteiner, som därmed tog sin 120:e årsseger.

Segern – som var hästens fjärde på elva starter - var efterlängtad.

– Ja, det kan man säga. Han stod på tur. Vi hade ett lurigt läge, men vi gled ut i banan när det öppnade upp sig och i slutsvängen kändes han stark.

Sista V75-loppet såg ut att gå till Aliss Wadd eller Hunkydory Degato, som hade en härlig fajt under i princip hela loppet. Då flög plötsligt Under The Counter/Rikard N Skoglund fram utvändigt på sista meterna och vann.

– Jag vet att upploppet är långt och att formen fanns där. Men jag är imponerad av hur han kunde växla tempo så här på sista 500, menade Skoglund.

Två segrar på V75 hör inte till vanligheterna för den förre Östersundskusken.

– Det smäller högt. Det är roligt när det stämmer fullt ut.

