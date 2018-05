Pydin rekordsänkte i Elitkampen men gick aldrig köra för fullt: "Någonting irriterade honom i munnen"

– Det är tungbandet, sa skötaren Anna Torstemo lite uppgivet strax efter att kusken Ove A Lindqvist kommit tillbaks på stallbacken med Pydin.

Han blödde då ur munnen.

– Han har bitit sig, konstaterade Anna Torstemo.

Det blev galopp redan innan startbilen släppt iväg fältet för Pydin i denna debut mot Nordens allra bästa kallblodiga travare.

– Han var förbannat över någonting. Det gick inte köra honom riktigt någon gång i loppet, menade Ove A Lindqvist.

I spets satt tidigt Lome Brage, för dagen körd av Erik Adielsson. Ekipaget var bara bäst och segrade på 1,19,8, två tiondelar före finländske Polara.

Från kön tog Pydin sats vid utgången av sista sväng. Han sprang fort då, plockade några placeringar och skar mållinjen som femma.

– Han var bra trots allt, tyckte ägaren Bo Torstemo, som stod på stallbacken och kollade på loppet från läktarplats.

– Det var första gången som han var med i sådana här sammanhang. Visserligen var andraplatsen i norska Derbyt för några år sedan ett lopp med skarp konkurrens, men det här var ett par snäpp vassare hästar att möta, ansåg Bo Torstemo från Salsån i Hackås.

Pydins rekord var före igår 1,21,7, nu sprang sexåringen på nya rekordet 1,20,5 trots galopp i starten.

– Han har framtiden för sig. Det har varit och är parollen att skynda långsamt med den här hästen, sa tränaren och ägarens son Niklas Torstemo redan före loppet.

Det lär stå fast. Pydin växer sakta men säkert in i yppersta eliten och tillhör just nu det yngre gardet bland de främsta kallbloden. Tar han ett kliv framåt ytterligare går hästen lätt under 1,20 vad det lider.