Vår tipsexpert om superduellen: "Readly Express har en liten fördel"

Eklöf gör som alla andra travälskare; han drar till med superlativ efter superlativ. TM-finalen på Östersundstravet ser på förhand ut att bli tidernas största travtävling i Jämtland.

En stjärnparad utan dess like.

– Rent poängmässigt är det här loppet det bästa vi haft i Sverige i år. Slår man ihop alla poängsummor har den här finalen mycket högre poäng än Elitloppet.

Den stora frågan är förstås: vem vinner loppet?

– Alla vill nog att det ska bli en duell mellan Readly Express och Propulsion. Det är så det fungerar, att det finns några som sticker ut så att en tävling blir extra intressant.

Ändå finns det en annan häst som har tjänat mer pengar?

– Ja, Up and Quick har travat in 21 miljoner kronor, mest av alla. Han var tidigare den stora stjärnan och har bland vunnit Prix d´Amerique (2015).

... men han är 10 år – äldst av alla hästar i finalen?

– Ja, men det är väl så med gamla hästar att när de kommer till nya förhållanden kan de höja sig. De reagerar positivt när man bryter mönstret, när de får nya intryck.

Ändå är det två hästar som ser ut att ha det där lilla extra jämfört med de övriga. Därför ska vi ägna några minuter åt dem.

Propulsion/Örjan Kihlström.

Sjuåringen har travat in 20.1 miljoner kronor. 30 segrar på 61 starter.

– Han är snabbare än medium, men kan också gå ett helt varv i högt tempo, utvändigt och "i spåren". Han mattas inte. På det sättet är han ett unikum.

Readly Express/Björn Goop.

16.7 miljoner i inkörda pengar. 22 segrar på 28 starter, alltså hela 79 i segerprocent.

– Han vann Prix d´Amerique, vilade sedan ett halvår och vann direkt igen, i Östersund. I augusti var han tvåa på Åby, med skorna på, precis slagen av Propulsion, som tävlade barfota. Med samma betingelser tror jag att Readly Express är aningen bättre häst.

Här är Bo Eklöfs jämförelser i tre kategorier:

Speed: – Jag tror Readly Express är aningen snabbare på de första 200 meterna.

Vinnarskalle: – När de möttes på Åby gick de nos mot nos i mål. Men efter mållinjen fortsatte de med öronen bakåt och körde allt de hade ytterligare 50 meter. Det visar på att ingen av dem vill ge sig. Båda vill vara kungen.

Uthållighet: – Jämnt skägg. Det såg vi i Prix d´Amerique.

Så; går det att tippa?

– I ett sånt här fantastiskt fält kan det vara de pyttesmå detaljerna som avgör. Taktiken från kuskarna till exempel. Men jag tycker att det är en liten fördel för Readly Express, även om Örjan Kihlström är en mästare.

Är det någon annan häst du är extra nyfiken på?

– Nadal Broline har varit tvåa många gånger bakom Propulsion. Nu måste han snart ta klivet fram. Sedan kan vi fråga oss vad som händer i startsvängen och hur läget är efter 500 meter, med tanke på att ett par av hästarna har samma ägare.

Många högst relevanta frågor. Svaren får vi runt 16.30 på söndag.

Storstjärnorna anmälda till Trotting Masters-finalen: "Fruktansvärt hög sportslig nivå"

Stjärnhästarna gör upp om 2 miljoner i Trotting Masters: "Som en EM-final i fotboll"