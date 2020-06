Sportbilder vi minns: Den magiska dagen då ett helt lag med Nordahl skrev unik historia i Föllinge: ”Det kändes overkligt”

Föllinge IK:s kanske största ledarprofil genom tiderna säger att klubben nog inte förstod hur stort det var. Möjligen var det en form av historielöshet, en oförmåga att begripa betydelsen av Nordahls bedrifter.

Här talar vi om en en brödrarskara som troligen är det finaste fotbollsvärlden har skådat.

Thomas Nordahl, son till Gunnar, håller med.

– Ja, det gör jag väl. Det är få släkter som har tre guldmedaljer från OS, tre guldbollar och massor av inhemska mästerskap och landskamper. Fyra av oss är också Stora Grabbar (merittyngd utmärkelse för lång och framgångsrik karriär).

De fem Nordahlsbröderna – uppvuxna i en syskonskara på tio barn i lilla Hörnefors utanför Umeå – förändrade den svenska fotbollshistorien på ett sätt som saknar motstycke.

Det var en fotbollssaga så fantastisk att man än i dag nästan får tårar i ögonen när man gör en djupdykning i händelsekedjan.

Det är med utgångspunkt från detta faktum som vi ska se matchen, den här julidagen 1981 i Föllinge.

Första gången någonsin hade en arrangör lyckats samla inte bara de fem makalösa bröderna Nordahl, utan totalt 15 nordahlingar i ett och samma fotbollslag. Som alltså skulle spela match (mot Pressens lag).

Om det här hade skett skett i Italien skulle det kanske ha varit 10 000-tals åskådare på plats.

– 10 000 räcker nog inte. Pappa var väldigt stor i Italien, säger Thomas Nordahl.

En del menar att han var större än Zlatan – vad säger du?

– Jag är ju part i målet, men om jag försöker att vara så neutral jag kan... ja, jag säger nog det. Jag tror att pappa var mer älskad, som människa.

Vad var Gunnars styrka?

– Ödmjukheten. Det svaret hade du väl inte väntat dig, frågar Thomas.

– Pappa var tacksam för allt och på ett sätt den totala motsatsen till Zlatan. Han hade ett fantastiskt målsinne och var otroligt kvick i straffområdet. Dessutom sköt han lika bra med båda fötterna.

Gunnar Nordahl var en speciell kombination av skyttekung och osjälvisk lagspelare som dessutom uppträdde med en genuin känsla för ”fair play”.

För de åskådare som hade drabbats av Nordahl-febern, som till exempel Tage Jonsson, var den här dagen en händelse nästan i paritet med den första månlandningen.

Något världsunikt.

– Vi hade haft många toppartister genom åren (på Föllinge Marknad) och även VM-laget från 1974 med Roland Grip, men det här var det största någonsin. Jag tror att det var jättestort för nordahlingarna också, säger Tage Jonsson.

Du som hade vuxit upp med Gunnar Nordahl och hans bröder, hur kändes det för dig?

– Jag är ju född 1942 och upplevde Gre-No-Li. Det här kändes overkligt. Helt fantastiskt.

Yngre läsare tycker måhända att vi överdriver i vår beskrivning av händelsen, men det är nog svårt att se vidden av det hela när man tillhör en annan generation.

Vevar vi tillbaka till 40- och 50-talet och bara snuddar vid den serie av bedrifter som ”The Nordahls” gjorde blir bilden desto klarare.

Det här handlar om fotbollsvärldens kanske mest beundrade brödrarskara. Totalt fem (!) nordahlingar som alla spelade i allsvenskan och som tillsammans tog hela tio SM-guld.

De tre äldsta nöjde sig inte med det.

I meritlistan hos Bertil, Knut och Gunnar finns också OS-guld, två serie A-titlar, fem (!) skytteligavinster i samma serie, varsin utmärkelse av Guldbollen. Liksom tre härliga proffsäventyr i Italien där Gunnar och Bertil blev det första respektive andra svenska utlandsproffset på hög nivå. Bertil var så uppskattad i Atalanta att han utsågs till lagkapten – en mäktig hedersbetygelse.

Nu hade trion samt de yngre tvillingbröderna Göran och Gösta sammanstrålat i Föllinge.

– Det var otroligt. Vi höll på i två år för att få till matchen. Det var svårt att få det att stämma för alla i Nordahlssläkten, bland annat eftersom Thomas fortfarande var aktiv, berättar Tage Jonsson, som tillsammans med sin stab gjorde ett hästjobb för att ro allt i land.

Alla arbetstimmar belönades med en dag som är bland det mest fantastiska som skådats i Föllinge. Till och med Expressen och Aftonbladet hade skickat upp reportrar.

– Jag kommer ihåg att Expressen hade vår match på löpsedeln dagen därpå. Det var en fantastisk bild på Gunnar Nordahl som gjorde mål på straff, minns Tage.

Det som satte en festlig knorr på arrangemanget var att tre av bröderna bodde eller hade stuga i Föllingetrakten. Göran hade köpt ett hus i Åkersjön på 1970-talet, Knut flyttade upp 1978 sedan han drabbats av en hjärtinfarkt hemma i Norrköping. Han och hustrun Ulla sökte lugnet och fann sitt paradis i Jämtland, med bland annat en tids ansvar för serveringsstugan på fjället Önrun.

– Även Bertil bodde delvis i Föllinge under den här tiden, berättar Thomas.

Det stora affischnamnet på Edevallen var självklart ”Il Cannoniere”, skyttekungen.

Gunnar Nordahl.

Den kraftfulle centertanken var 1940- och framförallt 1950-talets stora megastjärna i Italien - och närmast helgonförklarad. Inte minst i Milano där han som 28-åring hade landat som den förste svensken någonsin i serie A.

Det som Gunnar Nordahl åstadkom i Milanoklubben ger fortfarande rysningar på ryggen. Läs bara vad Luigi La Rocca, Milans egen historiker, berättade för Expressen i en intervju 2010:

”En sak får aldrig glömmas bort: Det var Gunnar Nordahl, tillsammans med Liedholm och Gren, som gjorde Milan till en storklubb. Innan dess hade klubben aldrig vunnit någonting. Och utan dem hade Milan inte varit där klubben är i dag”.

Gunnar Nordahls målfacit är fortfarande enastående. Den ende svenske spelare som kan konkurrera är Zlatan Ibrahimovic.

Här är siffrorna som ramar in karriären och samtidigt avslöjar Gunnar Nordahls storhet:

Degerfors: 77 matcher – 58 mål.

IFK Norrköping: 99 – 93.

Milan: 291 –225.

Roma: 34 – 15.

Sveriges A-landslag: 33 – 43.

Totalt: 524 matcher – 434 mål.

Än i dag kan Thomas Nordahl ”skörda frukterna” av hans pappas enorma framgångar i Milan – även om ”Nordahl-haussen” förstås inte är lika stor som förr.

– Jag märker att det har tunnas ut eftersom kineserna har köpt Milan (2017). När Silvio Berlusconi och Cesare Maldini var kvar tog de hand om mig på ett otroligt sätt. Men jag är fortfarande alltid välkommen. De fixar det mesta, med transporter och så.

Matchen mot Pressens lag var en del i Föllinge Marknad, den traditionella sommarfesten som Föllinge IK kom att arrangera i totalt 32 år (1962–96). Affischnamnen var ofta i musik- och underhållningsbranschen.

Dock inte den här gången.

Nu var det ett form av släkt- och nostalgikalas som gick i fotbollens tecken. Tage Jonsson och kompani behövde inte skämmas om de brassade på i affischeringen.

Lag Nordahl, med en åldersskillnad på nästan 50 år, från Bertil 63 till Gunnars sonson Stefan på 14 år, skulle möta ett lag bestående av journalister från främst ÖP och LT. Speaker var TV-stjärnan Ingvar Oldsberg, vilket borgade för en lättsam stämning och många skratt.

Matchen var samtidigt en dröm som gick i uppfyllelse för Gunnar Nordahl. I ett stort LT-reportage dagarna innan hade den då 59-årige legendaren berättat att han genom åren haft tre stora drömmar i sitt liv.

1. Att bli fotbollsproffs.

2. Att sonen Thomas skulle spela i allsvenskan.

3. Att samla ett helt fotbollslag med idel nordahlingar.

1 200 personer hade letat sig ut till Edevallen, så också undertecknad. Som fotbollsälskare och sann supporter av Sveriges då överlägset bästa spelare genom tiderna, kunde man ju inte sitta och uggla hemma i pojkrummet i Lit.

Om Kung Gunnar med sina ”undersåtar” kunde samla sina styrkor var det förstås bara att sätta sig i bilen och åka iväg.

Jag kommer än i dag ihåg när Gunnar Nordahl, med mäktig kraft bombade in en straff förbi en förmodligen vettskrämd Jan Svanlund i Pressens lag. Just det. Motor- och ridsportexperten från Sportspegeln hade värvats in för att ge lite glans till motståndarlaget.

– Usch, vad hårt de skjuter, hördes Svanlund klaga.

Totalt tolv (!) mål fick han släppa förbi sig, trots att matchen var förkortad till 2x30 minuter. 12–1 till Nordahl och alltså idel nordahlingar som målskyttar i det segrande laget.

Pressens Lag var ett lämpligt ”slaktoffer”. Inte hjälpte det heller att man dagen till ära hade lånat Opes matchställ. Ope var just då sensationslaget i division 1 norra, serien under allsvenskan.

Med Thomas Borg som tränare och Bill Gällman som mittbacksgeneral skuggade man Örebro i serietoppen.

Mot lag Nordahl var massmediakillarna ändå chanslösa. Till Pressens försvar ska sägas att man inte hade särskilt många fotbollsmeriterade spelare. Den bäste var kanske LT:s ”Perra” Lindahl, med ett fint förflutet som högerytter i Frösöns dåtida division 2-lag.

ÖP kontrade med bland annat två unga sportskribenter, Per Hansson (som fortfarande är kvar på tidningen) och Matsåke Persson. Den senare var nog den mest olyckliga spelaren i matchen. Han skadade sig och fick lämna gräset.

– Axeln gick ur led. Det är dessutom tredje gången, suckade han.

Per Hansson å sin sida minns kanske mest det jobbiga markeringsuppdraget mot Thomas Nordahl.

– Jag jagade honom hela matchen. Sedan blev jag uppsnurrad vid ena hörnflaggan så jag vet knappt om jag har fått tillbaka balansen än, säger Hansson och skrattar gott.

Berätta!

– Ja, men istället för att slå ett inlägg i första skedet, klackade han bollen bakom ena benet och förbi mig. Sedan slog han in bollen framför mål där en medspelare nickade in den. Han var otroligt bra, berättar Per Hansson och tillägger med nostalgi i rösten:

– Det var helt fantastiskt roligt att få spela i den matchen.

Roligt för motståndet, roligt för lag Nordahl och roligt för oss i publiken.

Inte konstigt att Tage Jonsson svävade som på moln när han vandrade hemåt i sommarkvällen.

Finns det förresten något som kan slå Nordahlsmatchen i Föllinge IK:s historia?

– Njaee, kanske inte. Men SM på skidor 1976 var ju stort, med direktsändning på teve. Sedan även OS-testet 1964, då vi hade 4 000 betalande åskådare. Melcher Risberg överraskade och slog till och med Sixten Jernberg.

Sagt efteråt

– Det var en jättetrevlig och jätterolig dag och det var varmt och fint. Vi hade med oss familjerna så det blev faktiskt den största samlingen någonsin som vi familjer har haft. Så här många var vi inte ens vid bröllop och begravningar. Ett fint minne.

Thomas Nordahl.

– Matchen gav eko även i utlandet. Jag kommer ihåg att tidningar skrev om den. Pappa var då fortfarande mycket välkänd i Italien. Hans målrekord i Italien höll sig i 60 år och han är fortfarande Milans bäste målskytt genom tiderna (Nordahl 221 mål, Sjevtjenko 175, Rivera 164).

Thomas Nordahl igen.

Matchfakta

Nordahl-Pressens lag 11-1 (6–0)

Mål Nordahl: Peter Nordahl 3, Lars-Erik Nordahl 2, Gunnar Nordahl 2 (en straff), Thomas Nordahl, Per-Gösta Nordahl, Ulf Nordahl, Erik Nordahl. Pressens lag: Hans Hemmingsson.

Domare: Ulf Eriksson, Sollefteå.

Publik: 1 200.

Fakta/Bröderna Nordahl

Bertil: Född 1917. Mittback, viljemänniska och en stenhård närkampsspecialist. Bar upp defensiven när Sverige vann OS-guldet i London 1948. Fick Guldbollen samma år. Värvad 1942 till allsvenska Degerfors och blev 1949 proffs i Atalanta, en vecka efter det att lillebror Gunnar skrivit på för Milan. Gjorde 76 matcher i Atalanta innan en skada stoppade karriären. 35 år gammal flyttade han hem till Degerfors där han var tränare för totalt 16 klubbar innan han drog sig tillbaka. Bodde en kort tid i Åkersjön i Jämtland. Död 1998 i Degerfors.

Knut: Född 1920. En av de mest allsidiga spelare någonsin i svensk elitfotboll. Under karriären i IFK Norrköping och landslaget hade Knut totalt åtta (!) positioner. Med sin blixtrande snabbhet, fina teknik och starka huvudspel var han en given profil. OS-guld i London 1948, VM-brons i Brasilien 1950. Fem SM-guld med IFK Norrköping. 26 A-landskamper. Guldbollen 1949. Proffs i Roma. En hjärtattack hemma i Norrköping resulterade i en flytt norrut, till lugnet i Åkersjön i Jämtland. Där hittade han och hustrun Ulla ett nytt paradis. De provade bland annat på turistnäringen där de en tid ansvarade för serveringsstugan på fjället Önrun. Det var också i Åkersjön som Knut avled, en höstdag 1984.

Gunnar. Född 1921. Anfallare. Sveriges kanske största fotbollsspelare vid sidan av Zlatan Ibrahimovic. Allsvensk skyttekung fyra gånger. Vann sedan skytteligan fem (!) gånger för Milan i italienska Serie A. Två ligaguld med samma klubb. Totalt 225 mål på 291 matcher. Guldbollen 1947. OS-guld 1948 och skyttekung i London med sju mål. Fyra SM-guld med IFK Norrköping. Makalösa 43 mål på 33 A-landskamper. Efter hemkomsten till Sverige var han spelande tränare i Karlstad i division 2. Därefter många framgångsrika tränaruppdrag i bland annat Degerfors, IFK Norrköping och AIK. Hedersmedborgare i Umeå Kommun och förärad med en staty i Hörnefors. Död 1995 i en hjärtattack på en semesterresa på Sardinien. Gunnar Nordahls hjärta slutade att slå under en simtur i en swimmingpool.

Gösta: Född 1928. En A-landskamp och påtänkt till VM-truppen 1958, då han blev skadad. Spelade med IFK Norrköping mellan 1950 och 54 då han tog ett SM-guld. Allsvenskt spel även i Holmsund. Död 2003 i Västerås.

Göran: Född 1928 och tvillingbror till Gösta. Den som levde längst i brödrarskaran. Spelade några A-lagsmatcher för IFK Norrköping, men valde sedan det lugnare livet och återvände till IFK Holmsund. Död 2019 i Hörnefors.

Fotnot: I avdelningen berömda svenska idrottsfamiljer finns det en annan släkt som tål att jämföras med Nordahl – de fyra cykelbröderna Fåglum (Erik, Gösta, Sture, Tomas). De tog OS-medaljer i lagtempo, vann VM i samma gren och fick Bragdguldet 1967. Fyra år senare vann Gösta totalsegern i Giro d´Italia.