Sportbilder vi minns – ”Gentlemannakusken” vinner ännu ett stort lopp på Östersundstravet: ”Drivkraften var att bli den bästa”

Jonte Karlsson kommer ihåg bilden från 7 september 1988. Ja, han rabblar datum, loppbeskrivningar, detaljer och annat från den tiden som ett rinnande vatten. Trots att det är över 30 år sedan.

– Jo, men det som var roligt kommer man ihåg, säger Karlsson, numera tillbaka i Södertälje, men inte aktivt inblandad i trav.

– Trav är för dyrt, säger han.

... men 1988 stod du i vinnarcirkeln med Einar Magnusson och Deep Roy?

– Ja, Deep Roy var en häst som jag köpte efter det att jag vunnit ganska mycket pengar på V65. Jag och en del basketfolk köpte honom som ettåring och när jag flyttade till Jämtland (1987) tog jag honom från Olle Hedin på Solvalla till Östersund.

I Östersund fick Jonte Karlsson rekommendationer att sätta Deep Roy hos Einar Magnusson (och hans lärling Håkan Kristiansson).

– Där fick han ett riktigt lyft. Einar tog ut honom på Dannero och han vann direkt till 15 gånger pengarna. Sedan vann han även på V75 och det gick bra för honom.

Jonte Karlsson har mycket gott att säga om Einar Magnusson.

– Einar gav ofta sina hästar vilsamma och bra löpningar. Han var kallad gentlemannakusken eftersom han körde mycket bra och schysst och sällan var avstängd.

Magnusson var inte bara en skicklig travkusk.

– Jag gillade Einar. Han var en mycket trevlig människa: Jag var ofta upp på travet och tog en kaffe och pratade med honom. Det var kul att hänga med honom i stallet. Han var även intresserad av basket.

Einar Magnussons gloria som travkusk är gedigen. Ja, på Östersundstravet är han en levande legendar. 15 championat är en förklaring till det, men i hans meritlista ryms så mycket mer.

– Det var en bra period på 70- och 80-talet. Jag tuggade in segrar med min jämnhet, säger han men tillägger att han inte lyckades ta de här tunga segrarna i storloppen runt om i Sverige.

– Min kanske bästa placering var 1972, med Jidi i Stochampionatet på Jägersro. Det var lite av en sensation och en stor händelse för mig. Annars var det jämnheten som var min styrka.

Det är inte så att Einar gråter över uteblivna storsegrar. Han har så mycket annat att bära med sig i ryggsäcken. Som till exempel att vara den första kusken från Östersund att nå 1 000-segrar. Det skedde i juli 1986, på Solänget.

Totalt blev det 11 076 lopp, men år 2000 var det slut. Trots att Magnusson bara var 58 år hade han fått nog. Han lämnade in licensen.

Mångårige travjournalisten Ingemar Sterner följde Magnusson under hela karriären och kan honom utan och innan.

– Einar var en riktig tävlingsmänniska där drivkraften var att bli den bästa. Trots alla lopp var han bara avstängd två gånger" berättar han.

I dag lever Einar Magnusson ett stilla liv, men inte i sitt kära Ope. Han har flyttat in till Östersund.

– Jag var tveksam först, men nu trivs jag ofantligt bra. Det är nära till allt. Jag går till travet och äter lunch varje dag och det tar bara tio minuter ned till stan.

Fem frågor

1. Av alla dina 1 511 segrar – vilka rankar du högst?

– Äh, det är ingen speciell. Jag körde mest i Östersund. På den tiden var det inte bara att lasta in och åka till Stockholm. Det tog för mycket tid. Jag körde på Östersund, lite på Dannero på sommaren och så ett par gånger i Sundsvall på hösten. Det fanns inte i huvudet att tävla överallt som dagens kuskar gör. I dag kan ju vissa köra till och med två gånger om dagen. De kommer upp i 2 000 lopp per år. Dessutom hade vi uppehåll under vintern.

2. Du beskrivs som ”Gentlemannakusken” som nästan aldrig var avstängd – vad säger du om det?

– Jag vet inte. Det bara blev så. Det berodde också på vad man hade att köra med. Jag tänkte inte så mycket på sånt. Men de hade inte kameror på den tiden heller, annars kanske det hade blivit någon avstängning till, haha!

3. Du slutade redan vid 58 års ålder - varför då?

– Jag var klar. Jag hade tappat lusten. Det var inte roligt längre. Många yngre kom fram och det var lika bra att kliva undan i tid. Jag har inte ångrat en sekund att jag slutade.

4. Blev du rik på alla segrar?

– Nej, nej! Det är stor skillnad på travet då och nu. Men det gick bra. Jag är nöjd.

5. Hur mycket plats har du för trav nuförtiden?

– Jag följer med vad som händer och åker ibland på tävlingar i Sundsvall, Dannero och även på Hoting och Ovalla. Ibland är jag här på Stallbacken och träffar folk. I dag var jag dit och hälsade på Per Linderoth.