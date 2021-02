Spotify låter medarbetarna välja var de vill jobba under pandemin – Frej tog chansen och flyttade till Åre

Frej Connolly bodde fram tills den siste november i centrala Stockholm och jobbade, som många andra av kollegorna på Spotify, hemifrån.

I takt med att hemarbetet fortsatte växte idén på att eventuellt jobba från någon helt annanstans och till slut föll valet på Åre.

– Jag har länge velat testa att bo på en skidort och började väl fundera på att om det här håller i sig kanske det är läge att testa. Jag har varit i Åre tidigare och känner till området sen innan, och jag gillar både skidor och att vandra, säger Frej Connolly.

Tack vare coworkingföretaget House be i Åre fick han någonstans att börja och fick även plats i deras nya boendesatsning Stay by House be.

– Från början hade jag tänkt testa kanske en eller två månader här men ganska snabbt insåg jag att det blev enklare att hyra ut lägenheten i Stockholm en längre period, säger Frej Connolly.

Alla pratar om att Åre är bättre på sommaren och jag skulle gärna vilja uppleva alla årstiderna

Ganska snart hade han fått lägenheten uthyrd i ett år framåt och den första december gick flyttlasset till Åre och House be.

Och för ungefär två veckor sedan kom beskedet från Spotify som gör vardagen ännu lättare för distansarbetarna. Bolaget introducerar Work from anywhere, ett program som framöver låter medarbetarna välja hur och varifrån de vill jobba även efter pandemin.

– Upplägget man nu får som medarbetare är att ha en kontorsmix eller framförallt en hemmamix. Där de som vill och behöver får tillgång till sin fysiska arbetsplats men hemmamixen gör det möjligt att göra sitt jobb på ett annat ställe än kontoret. Det blir en större flexibilitet att själv välja den modell som passar bäst och på så sätt en stor fördel för medarbetarna, säger Tobias Gyhlenius, kommunikationschef Spotify norden.

Frej Connolly har bytt innerstaden mot utförsåkning och toppturer och stormtrivs med livet i Åre.

– Det är helt fantastiskt och känns superbra. Jag trivs extremt bra här med både coworking och coliving. Jag åker skidor var- eller varannan dag. Och i och med working from anywhere blev det ett annat lugn för nu måste jag inte ta ett beslut längre fram om vart jag vill vara någonstans.

Hur tänker du framåt, vill du vara kvar i Åre permanent?

– Jag har tänkt på det väldigt mycket och vill gärna flytta hit permanent. Alla pratar om att Åre är bättre på sommaren och jag skulle gärna vilja uppleva alla årstiderna.

Ulrika Viklund, vd för House be och Stay by House be, säger att antalet personer som vill flytta in hos de aldrig har varit högre.

– Det har gått jättebra och det är ett helt galet tryck. Vi har just nu över 85 personer på väntelistan som vill flytta in hos oss. Vi har ganska många inflyttade från stora techbolag och att de nu ska tillåta sin personal att fortsätta jobba på distans gör att det har blivit en rusning till oss, säger Ulrika Viklund.

House be hade det kämpigt när coronan slog till men har rest sig och planerna är stora för Åreföretaget som numera finns på sju platser i landet.

– Vi har väl funderat på hur vi ska kunna utöka i Åre och nu i maj kör vi igång i Örnsköldsvik. Dessutom har vi tänkt att ha smygöppning till hösten för House be i Hudiksvall. Det känns som att företagen har insett att det kommer bli allt svårare att tvinga tillbaka folk till kontoren efter pandemin, säger Ulrika Viklund.

