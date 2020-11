Stängd restaurang i Bispgården öppnar igen

Matstället, som blivit populärt lunchhak i bygden, hade bara hunnit ha öppet i drygt två månader när de meddelade att man har ”permanent stängt tillsvidare” i slutet på oktober.

ÖP kunde då berätta att bolaget som drivit restaurangen hamnat på obestånd. Marad Bygg AB, som äger ”Lavend”, har haft stora skatteskulder. I år har företaget varit sen med att betala in skatt sju gånger. I oktober hade man 423 000 kronor i skatteskulder, som dock betalades in under veckan man stängde restaurangen.

Nu meddelar företrädare för restaurangen glatt på sin Facebook-sida att man börjat servera mat igen: ”Som ni har hört vi blev tvungna att stänga Lavend på grund av ekonomiskt kris på företaget. Vi har kämpat under den tiden för att hitta lösning och nu kan vi informera att vi öppnar igen”.

