Stark Godot-premiär under strikt coronadisciplin: ”Varje enskilt litet ögonblick hade kunnat säljas som konstverk”

Innan den fransk-irländske dramatikern Samuel Beckett dog 1989 försäkrade han sig om att ingen fick sätta upp hans odödliga klassiker ”I väntan på Godot” på något annat vis än exakt, precis så som han en gång hade bestämt det. In i minsta detalj.

Så när jag drog på mig min grå premiärkavaj och begav mig till Brylunda gamla soldatbiograf på Frösö Park på onsdagskvällen var det med vetskapen om att alla synpunkter jag kan tänkas ha på något alls, bortsett från skådespelarnas prestationer, vore kritik mot något som tilldelats Nobelpriset i litteratur.

Nu när jag har sett pjäsen förstår jag varför Beckett var så desperat mån om att skydda pjäsen: för han ansåg att folk är klåpare.

Det finns ingen gräns för hur analytisk man kan bli kring det här mångbottnade vidundret till underhållande pjäs

Som de godhjärtade gamla trashankarna Didi och Gogo, spelade av Håkan Borgsten och Emil Grudemo El Hayek. Det är absolut inget fel på dem, de har bara svårt att hitta någon mening med tillvaron – vilket de räknar med att herr Godot kommer att lösa när han dyker upp. Om han nu kommer och vem han nu är. För de har hur som helst stämt träff med honom där vid trädet, om de inte minns fel.

Medan de väntar diskuterar de livet och varandet, masserar fötter, drar vitsar, planerar självmord, kritiserar varandra och ger svar på tal. De brusar upp för småsaker, skrattar åt dumheter och snubblar ibland också ner i existentiella bråddjup där meningen med viktiga saker faktiskt känns inom räckhåll för några korta ögonblick. Men varje gång de lyckas komma något sådant på spåren är de på tok för lättdistraherade, nöjeslystna och glömska för att lyckas hålla i tanken, eller göra något av den.

Som människor ofta är.

Men Didi och Gogo är i all fall jämlikar. När herremannen Pozzo, spelad av Anders Hedén, dyker upp med piska i hand och ledande slaven ”Lucky”, spelad av Karl Lindqvist Vahter i ett rep runt halsen, läggs ytterligare en dimension till dramat.

För när vännerna blir ställda inför en en hänsynslös despot och hans misshandlade slav reagerar de båda som alla med hjärta och rättspatos skulle göra: de blir väldigt upprörda.

Men Pozzo har inte bara en hotfull pondus och tvärsäkra svar på allt, han har också matrester som luffarna kan få gnaga i sig. Och i takt med att vännerna inser att de tjänar på att hålla sig väl med den vältalige Pozzo framstår slaven Lucky som alltmer främmande och grotesk i jämförelse. Kanske rent av farlig. Kanske är det tur att han hålls i rep ändå.

Sammantaget resulterar det hela i en mäktig teaterupplevelse på en nivå som länet sannerligen inte är bortskämt med

Det finns ingen gräns för hur analytisk man kan bli kring det här mångbottnade vidundret till underhållande pjäs, och det är oavsett vilken vetenskaplig disciplin man vänder sig till för att få svar.

Dialogen är rapp, intelligent och bitvis absurd, med så många oväntade vändningar att de ställer krav på åskådaren, allt marinerat i en så tillfredsställande svarthumoristisk ton att man plötsligt kan finna sig skratta hjärtligt åt saker man inte ens förstått.

Och även om Beckett nu ansåg att folk i största allmänhet var godhjärtade klåpare (observera att det bara är min teori) tror jag ändå att han skulle nicka förnöjt om han kunnat se Undantagets uppsättning på Brylunda gamla soldatbiograf.

Helene Geddas mästerligt målade scenografi ger pjäsen ett tavlas inramning, och den harmoniserar så fint med med kostym och smink att varje enskilt litet ögonblick i pjäsen hade kunnat säljas som konstverk.

Emil Grudemo El Hayek och Håkan Borgsten är trygga i sina huvudroller redan från start, med säkra replikskiften och en stark fysisk scennärvaro som de båda lyckas hålla under hela den två och en halv timmar långa pjäsen.

Anders Hedén växlar mellan att vara skräckinjagande och fullkomligt patetisk i sin roll som den elake Pozzo, och Karl Lindqvist Vahter, som egentligen är dansare till yrket och här gör sin första talroll, står kanske för kvällens största överraskning när han fullkomligt briljerar i sin roll som slaven ”Lucky”.

Nämnas bör också Elias Jönsson, 12 år, som spelar rollen ”Pojken” på ett mycket trovärdigt sätt.

Sammantaget resulterar det hela i en mäktig teaterupplevelse på en nivå som länet sannerligen inte är bortskämt med, men som är mycket efterlängtad.

En annan sak som Undantaget ska ha beröm för, nu när de ändå valde att sätta upp en pjäs mitt under pågående pandemi, det var att de höll alla sina löften om mycket strikt coronadisciplin.

Informationen om rutinerna var mycket tydlig, levererades både skriftligt och muntligt och drogs i flera omgångar. Handspritning var obligatorisk och enbart 45 personer släpptes in i lokalen, inropade sällskap för sällskap och placerade på förutbestämda, väl utspridda platser, på varannan rad och med minst tre tomma säten mellan varje enhet. Och under pausen vädrades hela lokalen ut medan publiken, sällskap för sällskap och via olika utgångar, slussades ut till fikastund ute i sommarkylan.

-

Pjäs: I väntan på Godot, av Samuel Beckett.

Plats: Brylunda gamla soldatbiograf på Frösö Park.

Regissör: Martin Johansson.

Producent: Jonna Hylén.

Speltider: 1-3 juli, 8-10 juli och 15-17 juli, samtliga föreställningar börjar klockan 19.00.