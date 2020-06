Starka protester mot bostäder på åker i Torvalla by: ”Det är fullt brukbar mark”

Åkern intill Opevägen mellan Fäbodleden mot Torvalla och Furuparken är cirka 2,5 hektar stor. Tillräckligt för att föda två kor under ett år, enligt Per Leijon.

Han bor i Ope, har 100 kor och brukar stora delar av den åkermark som finns mellan Östersund och Brunflo.

– Kommunen ägnar sig åt tokexpansion. Det är ett 70-talstänk att bygga bostäder på åkermark. Att den delvis ligger för fäfot just nu är inget argument, säger han.

Åkern är till hälften nysådd sedan i fjol vår och ska snart slås av Per Leijons son Gunnar, 19 år, som kör traktor till det snabbt inkallade protestmötet med byns aktiva markägare.

Andra halvan slogs under torrsommaren 2018 när varje grönyta behövdes för att ge mat till djuren.

Nu planeras det för en ny detaljplan som tillåter bostäder i stället, något som samtliga partier utom Centerpartiet ställer sig bakom.

– Vi behöver bli mer självförsörjande och då är det märkligt att ge upp den åkermark som finns. Om man naggar marken i kanten öppnar det för att de fortsätter och tar ännu mer, säger Maj Elgendahl.

– Innan det såddes sist här i fjol var det spannmål. Mark här är mer lämpad för spannmål än i till exempel Offerdal, säger Per Leijon som gärna skulle ta sig an hela åkern, också den som just nu ligger för fäfot.

– Jag hade jättegärna brukat den. Den passar bra till grönsaksodling, säger han.