Stenhård championatstrid med brödrarduo i fokus – Mats Djuse behöll ledningen in i mål

Championatstriden mellan bröderna Mats och Magnus Djuse var stenhård in i det sista.

Lillebror Magnus öppnade bäst vid V64-tävlingarna i Östersund och knappade in avståndet.

Med fyra lopp kvar var läget 23–22 i Mats Djuses favör och den ledningen höll han ända in i mål.