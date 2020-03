Stina Nilsson stötte på en björn i träningen utanför Östersund: "Hur sjukt?"

Förre längdskidsstjärnan Stina Nilsson håller just nu på att byta sport till skidskytte.

Det bytet hade kunnat få sig en oväntat värdefull start under ett träningspass i Svartsjöarnas skidspår på måndagen – då hon såg en björn.

– Hur sjukt? Och nej, jag hade tyvärr inte min lilla bössa med mig, skriver hon via Instagram.