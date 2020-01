Stor ökning av antal varsel i december

Eftersom Arbetsförmedlingen inte längre redovisar öppet vilka företag som lämnar in sina varsel, är det okänt vilka bolag som ligger bakom siffrorna. Men statistiken för december månad visar att det blev ett ordentligt tillskott av nytillkomna varsel i länet.

129 varsel lämnades in under december jämfört med 35 månaden innan. I december 2018 lämnades 37 varsel in.

Under 2018 var det fler månader när inte ett enda varsel lämnades i i Jämtlands län. Så såg det inte ut under 2019, då låg antalet i genomsnitt på ett 40-tal varsel varje månad.

Sedan kom december då 129 stycken lämnades in.

Ett av de företag som bestämde sig för att lägga ned vilket innebär att 13 jobb försvinner var snökanontillverkaren Sufag i Lugnvik som före jul meddelade att fabriken flyttas till Frankrike.

I december berättade ÖP att antalet konkurser hade ökat med 28 procent under året jämfört med 2018 och att det är byggbranschen och handeln som har det tuffast.