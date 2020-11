Stora mängder snö att vänta under veckan

Den senaste tidens milda väder håller i sig under tisdagen, med temperaturer strax under tio grader. Under dagen kommer det dock in ett nederbördsområde västerifrån.

– Det är rätt klart väder i början av dagen, men sen tätnar det med moln västerifrån och ett nederbördsområde drar in med regn och eventuellt inslag av snö, säger Per Holmberg.

Även under onsdagseftermiddagen kommer det in ett nederbördsområde med snöblandat regn över länet, med temperaturer på omkring 5 plusgrader.

– Men det övergår mer i snöfall under kvällen. Det kan komma stora mängder, någon decimeter faktiskt. Det drar sedan bort under torsdagsmorgonen.

Sedan kommer kallare luft in över länet under torsdagen, med omkring 4 minus som kallast. Eftersom luften blir kallare kommer snön sannolikt att ligga kvar på marken, säger Per Holmberg. Den snöprydda marken i kombination med fredagens klara väder gör att vi kan se fram emot en vacker sista dag på arbetsveckan.

– Fredagen blir väldigt fin med nysnö och sol.

På lördagen kommer ännu mera snö in med temperaturer strax under nollan.

– Inte omöjligt med någon decimeter till där.

Det känns som att det har varit en ovanligt mild november. Är det så?

– Ja, så är det ju, den har varit ovanligt mild med många grader över det normala i hela landet. Mellan 5-6 graders skillnad hittills jämfört med det normala.