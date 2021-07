Stora regnmängder på ingång • Klass 1-varning utfärdad

SMHI har gått ut med en klass 1-varning för hela Jämtland utom fjällen gällande stora regnmängder.

Det drar in söderifrån under kvällen och kommer att drabba Härjedalen värst, där rikliga mängder väntas under natten.

Mängden beräknas ligga mellan 35 till 60 millimeter på sina håll. Det handlar om en ganska kort period med mycket regn – under morgonen beräknas fallet klinga av.

– Det är också mycket energi i samband med den här fronten, så en del åska är också att vänta, säger Maria Augutis som är vakthavande meteorolog på Storm Geo.