Storm i delar av länet – vindbyar uppemot 26 meter per sekund: ”Rejält blåsigt”

Många jämtar vaknade upp till en argsint vind som slet tag i husknutarna på söndagen. Skidtävlingen Visma Ski Classics, som avgörs i Vålådalen fick göra om bansträckningen så att man kör längre ner på fjället och ovädret har även orsakat stora problem på skjutvallen i dagens världscupavslutning i skidskytte i Östersund.

Faktum är att det är råder storm i delar av länet just nu.

– Det är rejält blåsigt med storm i byarna, säger meteorolog Johan Groth.

Blåsigast är det i närheten av Korsvattnet i Åre kommun där den högst uppmätta vindstyrkan under morgonen varit 26,3 meter per sekund i byarna. Därefter kommer Sylarna med 22,5 meter per sekund och Klövsjö med 22.

Skistar har under söndagen valt att hålla många av sina liftar i länet stängda på grund av den hårda vinden.

Medelvinden i Jämtlandsfjällen ligger på omkring 20 meter per sekund.

– Det blåser som mest på platser i dalgångar nära fjällen.

Kring 11-tiden hade vindarna sakta, sakta börjat avta.

– Nu börjar det nästan gå mot ett långsamt avtagande, säger Johan Groth.

Under kvällen kommer det också in ett tilltagande snöfallsområde i länets västra delar som kan ställa till det framförallt i fjällen och i områden intill.

– Det blir ett tilltagande snöfall i hela fjällkedjan. Men även lite österut ner mot Östersund.

– Då finns det risk för snödrev, yrsnö och dålig sikt och så vidare.

Polisen har än så länge inte märkt av några problem i trafiken i länet när ÖP kontaktar dem vid 11-tiden på söndagen.

– Som alltid på söndagar så tenderar folk att vara stilla under första delen av dagen, säger Elisabeth Glaas, presstalesperson vid polisen.

Men hon sätter upp en varningens finger.

– Det är som alltid otroligt värdefullt att man anpassar efter rådande förhållanden och inte kör när man är stressad.

I början på nästa vecka slår vädret om och det blir plusgrader i princip i hela länet. Det är varma vindar som strömmar in västerifrån från Atlanten.

– Jag skulle tro att det blir omkring 3,4 plusgrader imorgon i Östersund men det blir också milt väder i Åre.

På tisdagen ser det ut att bli ännu lite varmare med temperaturer kring 6-7 plusgrader.

Den varma luften som nu kommer in över landet västerifrån har för övrigt orsakat ovanligt mild väder på Island den senaste tiden med temperaturer på omkring 20 plusgrader, säger Johan Grots.

– Så varmt har de knappt ens på somrarna.

SMHI har utfärdat en klass 1-varning för hård vind med snödrev eller nederbörd i Jämtlandsfjällen. Varningen gäller fram till söndag eftermiddag och utfärdades på söndagen klockan 10.41.

Definitionen för klass 1- varning för hård vind med snödrev eller nederbörd är ”en medelvind från 14 m/s upp till 18 m/s tillsammans med antingen minst 5 mm nederbörd (i smält form) inom 12 timmar eller förekomst av lös snö som orsakar snödrev. Svårt att förflytta sig. Snödrev medför även problem att orientera sig. Om prognosen ändras till 25 m/s eller mer uppdateras varningen till en högre varningsklass.”