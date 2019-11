Storseger och serieledning för ÖIK: ”Egentligen var det inte så väldigt bra”

Bjuhr gjorde ett av målen och börjar tugga igång på allvar efter sin ljumskskada. Han närvaro är viktig för både laget och för förstafemman.

Med sin intensitet och "riv-och-slit-mentalitet" banar han väg för de övriga. Trots 8–3 vill han inte sätta något superhögt betyg på lagets insats.

– Egentligen inte. Det var stabilt genomfört, men vi tillät dem för mycket. De fick alldeles för många lägen.

Efter en lite trög start har det börjat lossna för Östersund. Defensiven sitter där och nu trillar även målen in.

– Vi har tränat på små detaljer, till exempel att komma in mer på mål och att försöka hitta den tredje spelaren i skottsektorn, menar Elias Bjuhr.

Ni leder serien just nu; hur viktigt är det att behålla den positionen efter grundserien?

– Alltså, teoretiskt spelar det ingen roll eftersom fem lag går till allettan. Psykologiskt är det ändå viktigt.

En faktor bakom Östersunds fina form är kontinuiteten. Många nyckelspelare är kvar från i fjol, vilket ger en trygghet.

– Vi har kuggat in i varandra under några år och det har betydelse, förklarar ÖIK-forwarden inför söndagens match mot Kiruna IF.

Det innebär ytterligare en dag i cirka 20-gradig kyla.

– Jo, men det är friskt och skönt här och så snö. Det är fint med vinter, säger Elias Bjuhr.

Kiruna AIF-Östersunds IK 3–8

1–4, 2–2, 0–2

Mål Kiruna: Kyle Brothers, Jacob Hansso, Cheyne Matheson. Östersund: Pontus Wernersson-Libäck 2, Linus Wernersson-Libäck 2, Karl Markström, Elias Bjuhr, Marwin Ingmarsson, Jesper Schiöler. Skott: 29–38.