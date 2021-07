Storsjöyran – 10 konserter vi minns del 1: ”Fick köra BB Kings kavaj i taxi från Arlanda”

*Detta är en omarbetad version av artikel som skrevs inför Storsjöyran 2016.

Sommaren 2016 träffade vi Storsjöyrans dåvarande huvudgeneraler Stefan Kauppi och Andréa Wiktorsson som hjälpte till att plocka ut tio händelser i festivalens historia som vi minns alldeles extra. Här är den första av två delar.

■ ■ 10. Shakespears Sister – 1992

Sommaren 1992 började det hända grejer för Storsjöyran. Från att ha varit en visserligen uppskattad men liten stadsfestival som dök upp oregelbundet befäste man sin plats som norra Sveriges självklara musikfest. En brittisk, kvinnlig popakt hade stort inflytande i det. Precis som i fallet med Lady Gaga lyckades man boka en artist precis innan den totala världsberömmelsen slagit in.

– Utvecklingen för Yran tog verkligen fart i och med bokningen av Shakespears Sister (då bestående av Siobhan Fahey och Marcella Detroit), berättar Andréa Wiktorsson.

– Vi hade haft internationella artister på festivalen innan dess men inte på samma sätt. De hade just då en listetta med låten "Stay" och var hur heta som helst, vi hade lyckats boka dem precis innan det small till.

– Det var också efter sommaren 1992 som vi började köra festivalen regelbundet, varje år. På den tiden var det bara vi och Hultsfred som bokade internationella artister, säger Stefan Kauppi.

Så här skrev Pär Sundberg om konserten i ÖP lördagen den första augusti 1992, ett utdrag:

Det var med högt ställda förväntningar på sig, som Shakespears Sister äntrade scenen klockan halv elva på fredagskvällen. En proppfull Badhuspark tog emot systrarna med öppna armar, och visst blev en hel del av oss positivt överraskade. Inte kunde vi tro att gruppen skulle låta så här bra och annorlunda live.

[...]

Mycket av framgången i Badhusparken är Marcella Detroits förtjänst. De flesta av oss inser ju vad en röst som sträcker sig över fyra och en halv oktav kan uträtta. Helhetsintrycket blir alltså mycket positivt, mycket för de annorlunda inslagen. Det är alltid kul med något nytt, fräckt och lite annorlunda.

Den sommaren delade man inte ut betyg i någon skala i ÖP:s recensioner, men det är tydligt att skribenten verkar tillfredställd av spelningen.

■ ■ 9. Suede – 1997

Bokningen av London-bandet var en av de allra största som Yran dittills hade gjort. Förväntningarna inför konserten på Stortorget var därför givetvis på max i juli 1997. Innan spelningen signerade bandet autografer på numera nerlagda Skivhörnan och kön ringlade sig en bra bit ned på Samuel Permansgatan.

– Det är en av mina favoritkonsterter, de var verkligen i ropet och levererade, säger Stefan Kauppi.

– Absolut, de var sjukt bra, säger Andréa Wiktorsson och håller med.

ÖP:s dåvarande recensent Erika Hallhagen sparade verkligen inte på superlativen när hon skrev om konserten. Eller vad sägs om omdömet "Östersunds genom tiderna bästa konsert!". Nedan är ett utdrag från recensionen, från augusti 1997.

Asfalten doftade av regnet som precis hade upphört att falla. Stortorget var fyllt med folk, ung som gammal. Föräldrar med sina barn, ungdomsgäng och vilsna nattvandrare hade stämt möte på den sluttande kullerstenen. Så dök de upp på scenen, de som vi alla hade väntat på, och sedan följde en njutning utan dess like.

[... ]

När han (Brett Anderson) senare sitter ihopkrupen i regnbågsskenet från strålkastarna och smeker iväg världens vackraste låt – Saturday Night – är det som om något lösgör sig i hjärtat och med en lätt vibration sprids vidare i kroppen. Den pirrande lyckokänslan stannar kvar och tillåts inte lämna kroppen förrän Beautiful Ones och Filmstar får avsluta Östersunds genom tiderna bästa konsert!

Det kanske inte behöver nämnas att konserten fick fem av fem i betyg.

■ ■ 8. The Pretenders – 2003

Legendaren Chrissie Hynde med band klev upp på Stortorgets scen fredagen den första augusti 2003 och de som var där, på plats vid Stortorget, eller i Östersund överhuvudtaget den kvällen, kanske kan minnas allsången vid "I'll stand by you" dåna ut över staden.

– Det finns ju en del personliga favoriter man själv vuxit upp med och Pretenders är definitivt en av dem. Det var ett speciellt tillfälle och man blev lite starstruck, berättar Stefan Kauppi.

– Chrissie Hynde var väldigt jordnära. Hon gick ner till Badhusparken och kollade in sin idol Nick Lowe och stod i publiken som vilken som helst. Hon var så jävla cool, säger Andrea Wiktorsson.

Så här skrev ÖP:s dåvarande recensent Maria Ahlsten om spelningen (utdrag):

Jag trodde att Pretenders hade blivit dammiga och stela och bara orkade sno ihop halvsega album. Och så kommer Chrissie Hynde med komp, förlåt, med sitt Pretenders och omfamnar Yranpubliken med elegant tidslös poprock.

Pretenders motsvarighet till Frank Zappas Bobby Brown, den ironiskt smöriga och radiovänliga I’ll stand by you, tillägnas alla inburade djur som snart ligger på någons tallrik. Nick Lowe, som senare sågs i samspråk med Chrissie på efterfesten backstage, blev tillägnad Stop your sobbing. De gamla låtarna är bättre än de nya. Bandet själva kan vara fräschare än någonsin.

Konserten fick tre av fem i betyg i ÖP – men minnet lever starkt vidare.

■ ■ 7. BB King – 1997

Den så långt enskilt största bokningen i Yrans historia gick på scenen sommaren 1997.

– Vi var inte jättevana vid stora stjärnor på den tiden om man säger så, det var lite nervöst. Han var också en sådan artist som hade en väldigt detaljerad rider (listan med önskemål om hur saker och ting ska vara i och runt logen som artisten skickar in till arrangören), livvakter, speciella bilar och en kingsize-säng, bland annat, säger Stefan Kauppi.

– Jag själv var ett stort fan och hade några år tidigare införskaffat en Lucille-gitarr (en sådan gitarr som BB King själv använder) som jag väldigt gärna ville ha signerad. BB hade dock särskilt bett om att inte bli uppvaktad av fans och personal när det gäller autografer, men jag frågade ändå och det gick bra. Han var världens trevligaste människa, säger Stefan Kauppi.

– Det var ju synd bara på missödet med kavajen...

Vadå?

– BB Kings bagage kom bort när han flög hit. Han hade en speciell kavaj som han absolut ville ha under spelningen. Men det löste sig till slut, vi körde upp kläderna från Arlanda med taxi. Som tur var betalade SAS, säger Stefan Kauppi.

Legendaren höll hov i ungefär två timmar på Östersunds stora torg och charmade både gammal som ung. Här är ett utdrag från ÖP:s dåvarande recensent Bengt-Ola Mattsons text efter spelningen:

Bluesgitarrens främste, den sexsträngades nestor. Det var bara att nypa sig i armen och försöka förstå att det var sant, vilket många i den åldersmässiga mycket breda publiken också gjorde.

[...]

Det BB King gav Yranpubliken var en högklassig show i en genre varifrån många rockmusiker hämtar styrka och inspiration i sitt konstnärsskap. Under två timmar fick vi ta del av detta unika, förmedlat av en musiker som i dag vid snart 72 års ålder ger allt av sig själv. Musik från själen. Det kallas visst blues

Konserten fick betyget fem av fem. BB King avled 2015, 89 år gammal.

■ ■ 6. Zara Larsson – 2015

En av 2015 års festivals verkliga höjdpunkter var när superstjärnan Zara Larsson intog Stortorget. Hon hade visserligen redan hunnit med en världshit i "Lush life", men den då 17-åriga solnatjejen hade på bara ett års tid vuxit till något ännu större. Ett internationellt fenomen.

– Vi såg ju att hon var på väg att bli riktigt stor så vi bokade henne till stortorgsscenen. Hon fick fem av fem i ÖP, det var en skitbra konsert. Hon är en så jävla bra förebild för alla våra ungdomar, säger Andréa Wiktorsson.

Petter Arbman som recenserade spelningen för ÖP var mycket riktigt lyrisk:

Även om Zara Larssons låtmaterial kanske inte är det mest originella och nyskapande så är det redan oerhört starkt. Larsson skämtar, innan hon sjunger dunderpompösa genombrottshiten "Uncover", om att "nu kommer en gammal goding - två år gammal". På de två åren har hon skapat en imponerande mängd av starka poplåtar.

[...]

Och inte nog med att hon sjunger så magnifikt - Zara Larsson har en smittsam charm och avslappnad inställning till hela tillställningen. Det finns en underbar transparens i hur hon efter några låtar torkar pannan och säger "Ooh! Fan vad jobbigt det är att sjunga och dansa samtidigt." När fansen ropar "Zara! Zara! Zara!" svarar hon med "Jag älskar att ni ropar så där mellan låtarna, som om jag inte är här. Fortsätt gärna. Och vi fortsätter nog en bra bit in i kvällen.

Imorgon: del 2, om när Lady Gaga köpte läsk på Frösön och Lemmy Kilmister spelade sönder trumhinnor på östersundarna i Badhusparken

