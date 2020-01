Storsjöyran fortsätter samarbete mot sexuella trakasserier: ”Vi börjar nå dit vi ville med projektet”

2019 anslöt sig Storsjöyran till projektet Dare to Care för att förebygga sexuella trakasserier och övergrepp. Projektet, som lanserades förra året, går nu in på sitt andra år och hittills har Dare to Care varit ett lyckat projekt enligt projektledare Hanna Rothelius.

- Förra året kunde vi se en skillnad där antalet anmälda övergrepp på festivaler gick ner. När vi nu breddar satsningen till klubbar och fler festivaler, kommer kampanjen nå runt en halv miljon konsert- och festivalbesökare. Det hoppas vi gör ännu större skillnad, säger hon i ett pressmeddelande.

Dare to care handlar om att främja ömsesidighet i alla sexuella möten. Inom projektet utbildas personal och det samtalas dessutom med festivalbesökare för att man ska bli mer vaksamma och agera om de ser någon som riskerar att bli utsatt.

– Vi börjar nå dit vi ville med projektet - nämligen att budskapet skulle nå väldigt många personer samtidigt. Vi ser festivaler och klubbar som katalysatorer för att driva ett förändringsarbete och påverka sin omvärld. Ju fler som är en del av arbetet, desto större är chansen att vi etablerar en ömsesidighetskultur i hela samhället.

Förra året riktades kampanjen till fem festivaler; Storsjöyran, Brännbollsyran, Lollapalooza, Way Out West och Eksjö Stadsfest. Totalt nådde man en publik på närmare 315 000 besökare under förra sommaren. På plats på festivalerna fanns också ett 15-tal volontärer, utbildade av RFSU, för att prata med besökarna om ömsesidighet, gränser och om att vara en aktiv åskådare.

Satsningen drivs av Svensk Live, riksorganisationen för livemusikarrangörer i samarbete med RFSU - Riksförbundet för Sexuell Upplysning och finansieras av Svenska Postkodstiftelsen.