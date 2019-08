STORT BILDEXTRA : Följ med på inspelning av Åreakuten

Åreskutan blir kuliss nya sjukhus- och räddningsdramat Åreakuten som under sommaren har spelats in i Jämtland. En orginalserie på Viaplay där fjällräddare, brandmän och ambulanssjuksköterskor sätts på prov bland fjäll, downhillcyklister och sommarturister. Östersunds-Posten följde med produktionsbolaget under en av sommarens inspelningsdagar.