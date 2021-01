Stort sug efter att få tävla – då utmanade stjärnskotten varandra: ”Det här har vi aldrig varit med om”

På grund av kylan tvingades man att ställa in Offerdalspropagandan för ungdomsklasserna under söndagen.

Det var på gränsen även för seniorerna men tävlingen kunde genomföras. Skidåkare från hela Sverige fanns på plats och passade på att tävla när de väl hade möjlighet.

Damerna körde sex kilometer i klassisk stil och det blev en spännande duell mellan Offerdals- och hemmaåkaren Tilde Bångman och Landsbros Moa Hansson. Hansson startade efter Bångman och fick indikationer på att det var jämnt. Hon korsade till slut mållinjen på samma tid som Bångman.

– Jag hörde inte så mycket tider utan mest att vi låg lika. Vid varvning hörde jag att jag ledde men inte med hur mycket så det var bara att jobba på, säger Hansson.

De båda är född 2001 och har mött varandra många gånger genom åren. De tillhör dessutom juniorlandslaget. Däremot kan det ha varit första gången någonsin de fick dela på förstaplatsen tillsammans.

– Det här har vi nog aldrig varit med om, säger Hansson.

Bångman:

– Jag tror aldrig att jag har delat förstaplatsen med någon överhuvudtaget, säger hon.

På grund av coronapandemin har det varit begränsat med tävlingar. Trots kylan var de flesta glada över att få tävla.

– Det var kallt, det var det. Det var en väldigt fin bana och fina spår. De har gjort en väldigt fin tävling. Jag tror det här är min tredje tävling för i år. Det har blivit väldigt mycket träning så när jag väl kommit till tävlingsspåret så har jag kört lite för hårt men i dag känner jag att det här är en känsla som jag tar med mig, säger Hansson.

Bångman har haft en tuffare start på säsongen men har på den senaste tiden känt att det börjat släppa.

– Det är ett till lopp i benen och jag får pusha mig lite extra. Jag dunkade på hårt med träningen i höstas. Det har varit en tuff inledning på säsongen med många tunga lopp och träningspass. Det är väl inte så jättekul men det är erfarenheter jag tar med mig. Nu känner jag ändå att formen är på väg att bli mycket bättre. Det tar jag som ett bra kvitto i dag, säger Bångman.

Damer, topp 10:

1) Tilde Bångman, Offerdal och Moa Hansson, Landsbro båda 17.39, 3) Jenny Solin, Sollefteå 18.06, 4) Hanna Abrahamsson, Ulricehamn 18.26, 5) Elin Andersson, We Sports Club 18.45, 6) Sigrid Hübenette, Hägglunds 18.47, 7) Elin Mccallan, Stockholms RK 19.09, 8) Maria Novak, Offerdal 19.16, 9) Ida Andersson, We Sports Club 19.18, 10) Irja Branfjell, Funäsdalens IF 19.29.

Herrar, topp 10:

1) Alfred Buskqvist, IK Stern 23.19, 2) Eddie Edström, IFK Mora sk 23.41, 3) Adam Gillman, Garphyttans IF och Axel Ekström, Mora båda 24.0, 5) Axel Jutterström, IFK Mora SK 24.17, 6) Viktor Thorn, Ulricehamn 24.26, 7) Markus Johansson, Zinkgruvans IF 24.31, 8) Marcus Fredriksson, Hudiksvalls IF och Konrad Myhr, Åsarna IK båda 24.25, 10) Gustav Aflodal, Offerdals SK 25.11.