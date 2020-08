Strömbergssons överklagan avslås – får inte döma mer i år

I juli meddelade Svenska Fotbollsförbundet att Martin Strömbergsson inte får döma mer matcher i år.

Bakgrunden till avstängningen var att Östersundsmålvakten Aly Keita tidigare under sommaren berättat om en rasistisk kommentar han fått höra från domaren under en match mellan hans lag och GIF Sundsvall under förra säsongen.

Ett par dagar efter avstängningen kommenterade Strömbergsson själv det hela i en längre intervju med Sporten. Han sa bland annat så här:

– Jag läste själv i tidningarna att jag initialt blev avstängd under utredningen och det kändes rimligt, alltså att SvFF behövde reda ut vad som hänt och att jag fick stå över några matcher som en konsekvens av det. Att de sedan kallade till ett möte och meddelade att jag inte fick döma fotboll under resten av min anställningstid, ja du, vad ska jag säga, jag blev chockad.

Strömbergsson överklagade beslutet men under onsdagen meddelade Domarkommittén (DK) att de avslår hans begäran om omprövning av beslutet.

– Efter en prövning av Martin Strömbergssons lämplighet att fungera som domare under pågående spelår står DK fast vid sin bedömning att det uttalande Strömbergsson riktade mot Östersunds målvakt Aly Keita är mycket allvarligt och inte förenligt med de krav på uppträdande som gäller för en domare på toppnivå. Med anledning av detta är det inte möjligt att tilldela honom domaruppdrag i förbundsserierna under återstoden av 2020, säger Domarkommitténs ordförande Peter Ekström i ett pressmeddelande.