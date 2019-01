Missing people om försvunne Lucas: "Vi har absolut inte släppt ärendet"

Någon sökaktivitet efter Lucas Löfström pågår inte kring Strömsund i dagsläget. den 2 december anordnades den senaste skallgången efter Lucas.

Sökandet hade då pågått i sex veckor med en fantastisk uppslutning redan från dag ett då cirka 200 personer sökte efter Lucas i trakterna kring Strömsund. Specialresurser med sökhundar, drönare och vattenresurser, exempelvis båtar och vattenskotrar, användes i hopp om att hitta Lucas.

Butiker sponsrade sökarna med mat och dryck och erbjöd även logi.

Efter ett par veckor utökades sökområdet och Missing people har sett sig om kring olika platser både på land och vatten.

– Vi har ingen aktiv sökinsats just nu eftersom det är svårt att söka på ett bra sätt under vintern. Det är däremot inte på något sätt avslutat utan vi håller på med informationsinsamling, informationsvärdering och planering inför våren. Skulle det komma in något nytt tips från någon som har sett något under dagarna kring försvinnandet så kollar vi naturligtvis upp det, säger Mikael Stenberg på Missing People.

Den senaste sökinsatsen med skallgångskedja arrangerades under den första veckan i december.

– Vi har absolut inte släppt ärendet. Vi har som motto att aldrig ge upp och så länge de anhöriga vill att vi söker så gör vi vad vi kan.

Lucas sågs senast i vid en garageuppfart i Strömsund och var vid försvinnandet klädd i t-shirt och mörka Adidas-byxor.

Vad man tror är hans skor har hittats i nordvästra Strömsund, men annars finns det inga spår.

– Något tips eller någon iakttagelse från tiden kring försvinnandet vore guld värt att få in, avslutar Mikael Stenberg.

Organisationen har löpande kontakter med polisen och vidarebefordrar relevanta tips som kommer till dem.

– Det är bra att Missing people finns. Den kraftansamling och den mängd personer de kan samla finns det inte en sportslig att polisen skulle kunna göra. Då skulle vi behöva lägga all annan verksamhet åt sidan, säger Torbjörn Örjegren på polisen i Östersund.