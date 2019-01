Nolervik: Fernando tvingas lämna glädjen och kompisarna – visas ut efter åtta år i Strömsund

Det här är berättelsen om en ung, levnadsglad 20-åring i Strömsund.

Berättelsen om en glad kille i kompisgänget.

Det är en berättelse om den 11-årige pojken som flydde fattigdomen i sitt hemland Ekvatorialguinea och som levt alla sina ungdomsår i ovisshet i ett nytt land.

Det här är berättelsen om Fernando, som ska visas ut efter åtta år i Sverige.

Vi möts på Skrovmålet i Strömsund en svinkall torsdag i januari. Det är Fernando och hans kompisgäng, Praksit Geng Namsawang, Benjamin Mani, Maria Johansson Quan, Sandra Norberg och Jenny Carlzon.

De är tajta, de ler ofta, de skrattar, de är allvarliga, livet är bara i början och de har så mycket framför sig som de ser fram emot.

Men något gnager, och det håller på att ta över. För en av dem ska nu tvingas bort från glädjen, skratten och kompisarna.

– Jag fick beskedet i höstas att jag måste lämna landet senast 11 december 2018, säger Fernando mane Meese.

Fernando är inte politisk flykting. Han var 11 år när han och hans kusin flydde från fattigdomen och diktaturen i Ekvatorialguinea för att försöka skapa sig en framtid i ett annat land. De kom till Sverige.

– Jag har fått nej på allt. Första försöket 2011 fick jag nej, överklagade, fick nej, efter fyra år fick jag överklaga igen och det var 2016 och jag fick nej då också, och sedan nej, nej, nej ...

Maria Johansson Quan:

– Det är som att de inte tänkt till hela vägen. Sedan han var 12 år har Migrationsverket gett honom möjligheter, då kändes det som att de hade en plan för att han skulle kunna stanna och bidra till Sverige, men att sedan skicka tillbaka honom är som att slösa på det. Det kostar mer att skicka än att låta honom stanna och börja bidra till landet.

Sandra Norberg:

– Personer som vill stanna i inlandet borde man bidra till. Det är sådana som Fernando som är glesbygdens framtid.

Praksit Geng Namsawang berättar att han följt med sin kamrat och hört vad migrationsverket sagt till honom.

– De sa att hans chanser att få stanna skulle öka om han visade att han verkligen kan och vill försörja sig själv. Och det har Fernando gjort. Han har gått skola, tagit studenten och ordnat ett jobb. Man kan inte begära mer.

Men efter det senaste negativa beslutet skulle han alltså ha lämnat landet senast 11 december.

I måndags i förra veckan blev han kallad till ett möte med Gränspolisen i Östersund. Även kompisarna var med.

– De sa att jag borde ha lämnat redan, men jag förklarade att jag hade arbete och att det var mycket att göra och att jag inte bara kunde lämna. De sa också att det inte gick att överklaga, och att jag hade två dagar på mig att bestämma om jag tänkte lämna landet frivilligt.

Fernando fick då av en lärare på skolan i Strömsund hjälp med att kontakta Förvaltningsrätten. Där fick han veta att han kan överklaga beslutet ännu en gång.

Det är det som nu ska göras, och som eventuellt kan förändra hans situation.

Han berättar om sitt land.

– Det är stor fattigdom och diktatur. Ingenting har förändrats. Jag har kontakt med några där, de berättar att de flyr från hemlandet. Det finns ingen framtid. Mina föräldrar gör vad de kan men de har inga fasta jobb. Ibland pratar jag med min mamma. Hon jobbade ibland när jag var liten, ibland hade vi mat på bordet men ofta inte. Jag är det enda barnet, min pappa har jag ingen kontakt med alls.

När Fernando bestämde sig för att fly från sitt hemland gjorde han det tillsammans med en kusin. Denne är nu gift och bor i Stockholm och har fått uppehållstillstånd.

– Han är min enda anhörige i Sverige. Han vet allt om min situation och vi pratar ofta med varandra.

Fernandos kamrater tycker det är jobbigt att deras vän ska slitas ifrån dem.

Sandra Norberg har dessutom haft honom som arbetskamrat på coop sedan en tid.

– Alltså, ingen kommer låta honom ge upp hoppet. Det finns inte på kartan att han ska åka hem, för det är så många som stannar här som inte förtjänar det. Visst, då kan man fråga sig vem som inte förtjänar att stanna här, men då tycker jag det är de som faktiskt inte bryr sig om att försöka integreras eller begår brott. De får stanna och det är helt fel. Fernando har ju egentligen gjort allting rätt.

Förra måndagen, efter mötet med Gränspolisen, var Fernando redo att ge upp.

– Då sa jag till mina kompisar att det var lika bra att ge upp och åka tillbaka, men sedan tänkte jag att jag vill inte ge upp heller. Jag får inte ge upp så lätt. Åtta år här, studenten och jobb, och så ge upp så där, det gör ont alltså.

Nu börjar nästa del i berättelsen om Fernando mane Meese.

Jenny Carlzon:

– Det pågår en namninsamling för hans skull som växer hela tiden. Människor från hela landet har skrivit under. I samband med att en ny överklagan ska lämnas in kommer vi också att lämna in alla namnunderskrifter.

Om det betyder något vet de inte. De försöker med allt för att deras kamrat och vän ska få stanna.

Här är en länk till insamlingen: Hjälp vår Fernando att stanna i Sverige

Någon dag senare hör Jenny Carlzon av sig och berättar att Fernando har fått möjlighet att överklaga beslutet en sista gång.

– Men han får inte stanna i Sverige under tiden. Han måste åka till det land han kommer ifrån för att invänta svaret. Det är så tråkigt.

Det innebär att han tvingas lämna Strömsund, sina kompisar och sin flickvän väldigt snart.

Fernando kommer troligen att åka 5 februari.