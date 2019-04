Strömsunds kommun vill öka elevernas miljömedvetenhet – satsar på matsvinnskampanj: ”Kan vi halvera nu handlar det om 200 kilo”

Matsvinnskampanjen drog igång i dag och kommer att pågå fram till och med vecka 19.

– Vi hoppas på att få eleverna mer medvetna om miljön och om hur mat påverkar klimatet, säger Jörgen Jönsson.

Efter förra årets tävling ökade matsvinnet igen till ungefär 75 procent av vad det låg på innan. Med denna längre kampanj hoppas Jörgen Jonsson att kommunen kan skapa en mer bestående ändring av elevernas vanor.

Mätningen i matsvinnstävlingen sker någon av veckorna under perioden och gäller tallrikssvinnet per elev, skolorna tävlar därmed på lika villkor. Förra året vann Grevåkerskolan i Hammerdal där matvinnet uppmättes till 3,37 gram per elev.

Skolan som vinner belönas med en Nobellunch 24 maj. Under Nobelllunchen kommer bland annat flera av kommunens högsta politiker och tjänstepersoner agerar servitörer.

Strömsunds kommun kommer enligt Jörgen Jönsson att köra en liknande kampanj med kommunens förskolor till hösten och nästa år med gymnasieskolorna.

► Kylskåpet som står öppet för alla i Östersund – ska minska matsvinnet: "Känns jättekul"