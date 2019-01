Terrorrättegången: Advokaten Thomas Olsson till motattack om bombanklagelserna

Tre män är misstänkta för förberedelse till terrorbrott i den uppmärksammade rättegången. ÖP har tidigare berättat hur en 46-åring man köpte en mängd kemikalier förra året. Han förvarade dem på olika adresser i Strömsund till de beslagtogs av Säpo. I förhör har mannen förklarat att de starka kemikalierna ingick i ett konkurslager av färg som han köpte för 200 kronor.

Mannen nekar till brott och på onsdagen höll mannens försvarare Tomas Olsson en liten kemilektion för rätten. Han förklarade att en bomb har en mängd olika beståndsdelar och de substanser som hittades i Strömsund skulle bara kunna fungera som bränsle. För att tillverka en sprängladdning krävs det även något ämne som reglerar explosionen.

– Om man blandar de ämnen som krävs för att skapa TATP (sprängämne reds. anm.) så kan man i princip inte flytta blandningen utan att den exploderar, såvida men inte tillsätter en stabilisator.

I polisens beslag fanns det inget sådant ämne, sa Thomas Olsson i rätten. Han poängterar även att det är komplicerat och farligt att blanda kemikalier vid en bombtillverkning.

– Det är det som är det riktigt svåra att göra. Det kräver professionell kunskap.

Åklagaren hävdar att kalciumhypokloriten som polisen hittade skulle kunna användas för att tillverka klorgas. Även det skulle vara en mycket komplicerad process som kräver avancerad utrustning, enligt advokat Thomas Olsson.

Vid en husrannsakan i september hittade polisen en tom blå dunk i 46-åringens förråd. I förhör har en person på den konkursade färgfirman sagt att den innehöll omkring fem liter starkt koncentrerad väteperoxid när den såldes. Det stämmer inte, menar advokat Thomas Olsson.

– Det fanns helt enkelt ingen väteperoxid i dunken när den levererades och därför har den inte tagits med i konkursbouppteckningen.

Ett vätskeprov visade att den innehöll spår av diesel, berättar Thomas Olsson.

– Det enda skälet till att han behöll dunken var att han skulle förvara dieselolja i den.

Tidigare i veckan lämnade chefsåklagare Per Lindqvist in nya helt nya uppgifter i ärendet. De ska visa att 46-åringen har haft tillgång till uppgifter om hur man tillverkar bomber genom en chattgrupp. Under onsdagens förhandling meddelade advokat Thomas Olsson att han inte fått tillräckligt med tid för att sätta sig in i det nya materialet. Därför kan han inte bemöta det påståendet.

– Vi har inte haft någon som helst möjlighet att gå igenom det materialet, sa han i rätten.

Rättegången pågår till den 11 februari, nästa förhandlingsdag är på måndag.