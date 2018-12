24-åringen rånade Guldfynd – nu misstänks han för att ha skickat pengar till sin IS-aktiva pappa

Två personer med kopplingar till Strömsund åtalas i det uppmärksammade terrorbrottsmålet vid Solna tingsrätt. Förutom den tidigare kända 46-åringen, i vars förråd säkerhetspolisen hittade stora mängder kemikalier samt stridsutrustning, så åtalas en 24-årig man, även han medborgare i Uzbekistan.

24-åringen figurerar endast i utkanten av utredningen och sitter inte häktad. Brottet han misstänks för är insamlande av medel för finansiering av sammanslutning som begår terroristbrott. Detta genom att skicka pengar till sin pappa som enligt polisutredningen ska delta i IS verksamhet.

Pengatransaktionen ska ha genomförts i februari i år via 46-åringen och ytterligare en åtalad. Under en dag ska 24-åringen via Swish i omgångar ha fört över nära 14 000 kronor till 46-åringen. Samma dag ska 46-åringen ha tagit ut pengarna i Stockholmstrakten och via den tredje inblandade fört pengarna vidare utomlands.

Bevisningen utgörs av en mängd chattar, sms samt bankhandlingar. I en chatt hittad i 46-åringens telefon skriver han "sonen till XXXX (namn på pappan till 24-åringen. Reds anm.) vill skicka lite hjälp till sin far. Kan du ta se till att de skickas tillsammans?". Via WhatsApp har man också sänt bilder på kvitton över pengatransaktioner.

24-åringen anhölls i september i samband med att nationella insatsstyrkan genomförde en husrannsakan i hans bostad. Efter förhör släpptes han senare samma dag.

I förhören nekar han till brott. Transaktionerna förklarar han med att det handlar om skulder till 46-åringen samt om pengar avsedda att nå en vän i Kirgizistan som behövde hjälp. Hans pappa säger han sig inte ha någon kontakt med sedan denne lämnade familjen.

24-åringen är tidigare straffad. Sommaren 2014 klev han som 19-åring in med en yxa och en soft airgun på Guldfynd i centrala Östersund för att sno åt sig smycken. Ett rån han senare dömdes för och som ledde till samhällstjänst samt att han fick betala skadestånd.