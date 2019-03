David Idrisson som bott i Strömsund överklagar domen i terrormålet

Läs mer: David Idrisson som bott i Strömsund döms till fängelse för förberedelse till terroristbrott

I domen står det att kemikalierna som hittades vid en husrannsakan i Strömsund hade kunnat användas för att åstadkomma en sprängning. Thomas Olsson anser att det är fel att anta att de skulle användas på det sättet. Så här skriver han i sin överklagan:

”Enligt försvarets uppfattning är det uppenbart att det aktuella kemikalierna inte är särskilt ägnade att tillverka sprängämnen och det bekräftas även av att det inte återfunnits några andra föremål eller ingredienser som tyder på att kemikalierna skulle användas i det syftet”.

Under rättegången kom det inte fram några konkreta uppgifter på var och när ett attentat skulle äga rum. Det är något som advokaten Thomas Olsson lyfter fram som ett problem med tingsrättens dom:

”Att tingsrätten inte redovisat någon omständighet som bekräftar tingsrättens antagande att en sprängladdning skulle detoneras i IS namn och inte heller någon omständighet som utvisar var, när och hur sprängladdningen skulle detoneras”.

Polisen fann filmer och bilder med IS-propaganda på David Idrissons mobiltelefon efter en husrannsakan som genomfördes förra året. Polisutredningen visar även att han har haft kontakt med personer med IS-koppling. Advokaten Thomas Olsson anser att tingsrätten lägger för stor vikt vid detta i domen:

”Dessa omständigheter kan på sin höjd peka på en sympati för IS, men kan inte på något sätt anses bevisa att David Idrisson avsett att utföra någon attentat för IS räkning eller i IS namn”.

David Idrisson förnekar brott.

I samma mål dömdes tre andra män för finansiering av terrorverksamhet. På fredagsförmiddagen hade två av dem lämnat in en överklagan. Bland annat en 24-åring från Strömsund, tingsrätten dömde honom till fyra månaders fängelse.