"Stekenjokk och äggvaktarna" – en lågmäld thriller från Sveriges blåsigaste plats: "Vi fick access till allting"

Människor från hela världen lockas till fågelrika Stekenjokk, men alla vill inte bara titta. Under flera år har det stora naturområdet och den värdefulla häckningsplatsen drabbats av äggplundrare. Filmen "Stekenjokk och äggvaktarna” tar sin början i oktober 2009 när svensk polis kontaktas av Interpol. Samlingar med ägg från kalfjället mellan Jämtland och Västerbotten har bland annat hittats på ett gods i Skottland. En härva nystas upp. Det grova jaktbrottet har gjort att flera fågelarter blivit hotade.

– När det blev bestämt att området skulle börja bevakas ville vi utforska mötet mellan polisen och Länsstyrelsen i den här speciella situationen, säger Per Bifrost.

– Ja, det fanns så mycket där. Vi har alltid varit intresserade av platser. Det finns något nästan absurt i situationen samtidigt som det är spännande, säger Alexander Rynéus.

Regissörs- och filmarduon är uppväxta i Svärdsjö i Dalarna och studerade dokumentärfilm tillsammans på Biskops Arnö. Under hela juni 2015 följde de polisen Mimmi Brissler och naturbevakaren Håkan Berglund i deras arbete med att skydda de häckande fjällfåglarna så att de kan lägga sina dyrbara, eftertraktade ägg i fred. Varje dag patrullerade de.

– Och vi patrullerade alldeles bakom dem. Vi till och med bodde tillsammans så Mimmi och Håkan var nog ganska trötta på oss på slutet, säger Per Bifrost och skrattar.

– Men vi fick access till allting egentligen och det var väldigt spännande, tillägger Alexander Rynéus.

Filmen tar lika mycket ett visuellt grepp om kärleken till naturen som det absurda i att alla som vistas på fjället kan vara potentiella äggtjuvar. Slutresultatet glöder av värme, humor och nervkittlande dramatik. Göteborgs filmfestival kallade filmen för en lågmäld thriller när den visades där tidigare i år.

– Det finns ett långsamt spänningsmoment i hotet mot fåglarna, en slags detektivkänsla, säger Alexander Rynéus.

– Håkan och Mimmi har arbetat med det här i flera år och har byggt upp en speciell kemi och viss jargong sinsemellan. Filmen kommer dem nära på ett personligt plan och det är också spännande att ta del av, säger Per Bifrost.

"Stekenjokk och äggvaktarna" är Per Bifrosts och Alexander Rynéus fjärde dokumentärfilm i samarbete med producent Malla Grapengiesser - Fosfor Produktion. Tidigare prisbelönta filmer som visats på internationella filmfestivaler: "Malmberget - the home and the cavity", "Autonomous" och "Händelser i Ydre/Giants and the morning after".

De två visningarna i Jämtland – 1/6 på Bio Regina i Östersund och 2/6 på Folkets Hus i Stora Blåsjön – sker i samarbete med Filmpool Jämtland och på båda ställena finns regissörerna på plats för att samtala med publiken.

– Om man har en närmare relation till platsen kan det nog vara speciellt att se den på film i en berättelse. Jag hoppas att det blir en stämningsfull upplevelse, säger Alexander Rynéus.

– Alla har ju inte möjlighet att ta sig till Stekenjokk heller. Vi har lagt ner mycket tid på att försöka fånga djurlivet, säger Per Bifrost.

Vad blir nästa filmprojekt?

– Det har vi varit igång med ganska länge, parallellt med Stekenjokk. Den filmen utspelar sig i USA och följer en grupp forskare som söker efter annat intelligent liv i universum, säger Alexander Rynéus.

Stekenjokk

Stekenjokk stäcker sig mellan Karitjärn i söder och Saxån i norr och ligger i Jämtland och Västerbotten. Vildmarksvägen är Sveriges högst belägna asfalterade väg med högsta punkten på Stekenjokksplatån 876 m.ö.h. och här är det kalfjäll. Mellan 1-30 juni råder det tillträdesförbud i området. Under denna period får ingen lämna vägen eftersom de häckande fåglarna måste skyddas.