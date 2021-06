Studentfusk fyra gånger vanligare under pandemin

Restriktionerna under pandemin har tvingat landets lärosäten att anordna tentamen via distans i stället för i lärosal. Något som gett en oväntat stor ökning av fusk bland studenterna på Mittuniversitetet. Från tidigare 20–30 fall per år hade man i fjol 65 ärenden där studenter misstänktes för fusk. I år har man hittills upptäckt 55 fall.

– Och då har vi bara kommit halvvägs. Det är inte otroligt att vi landar på över 80 innan året är slut. Så det är en jättestor ökning. Vi förutsåg att det skulle bli en ökning men trodde inte att det skulle vara så här markant, säger Arne Wahlström chefsjurist på Mittuniversitetet.

Han beskriver hur lärosätet arbetar för att minska möjligheterna till fusk. Vid vissa hemtentor övervakar tentamensvakter studenterna via datorernas kameror. Tentor utformas också på sätt som ska göra det svårare att fuska.

– Men det ges ändå mycket fler tillfällen att fuska än tidigare. Man kanske använder en dator som vi inte ser eller har kontakt med andra studenter.

Vanligaste formen av fusk är plagiat och otillåtet samarbete.

– Man lånar tidigare studentarbeten eller letar reda på någonting på nätet och kopierar av.

Mittuniversitetets vapen för att hitta plagierade texter är ett datorprogram kallat Urkund som jämför inlämnade texter mot öppna källor på nätet och en del slutna databaser.

– Praktiskt taget allt som lämnas in går genom Urkund. Studenter jämförs också mot varandra, säger Arne Wahlström.

Hittar systemet likalydande texter så anmäls misstanke om fusk. Ärendet prövas av universitetets disciplinnämnd bestående av prorektor, lärare, en student från vardera kår i Östersund och Sundsvall samt en lagfaren ledamot, alltså en domare.

– Nämnden sammanträdde tidigare några få gånger på ett år. Ibland bara med några ärenden. Nu har vi heldagsmöten minst en dag i månaden.

Antalet ärenden har ökat under flera decenniers tid. Men detta innebär inte att dagens studenter är mer intresserade av fusk än tidigare generationer av studenter, enligt chefsjuristen. Han ser istället en koppling till internets utveckling och tillgänglighet.

– Jag tror inte att studenter är mer fuskbenägna idag än tidigare. Det är snarare en kombination av att vi blir allt bättre på att hitta fusket samtidigt som mer möjligheter ges för studenterna att hitta saker att fuska med.

Och under pandemin tycks alltså tillfällena att fuska ha frestat än fler.

– Att sitta hemma ensam med datorn är en bedräglig situation.

De straff disciplinnämnden kan utdöma sträcker sig från en varning till sex månaders avstängning från studier. Den vanligaste påföljden är avstängning i omkring sex veckor vilket kan leda till att man förlorar möjligheten att bli behörig till nästa kurs.

– Så det kan bli väldiga följder för studenterna. Det förstår de sällan då de beslutar sig för att fuska. Många blir djupt ångerfulla när de inser vad de har gjort, säger Arne Wahlström.