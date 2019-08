Supersäsong för öringräkningen i Dammån: ”Trenden under flera år är att antalet ökar”

Trenden under de senaste åren har varit en tydlig ökning gällande antalet Dammåöringar, som fångas upp vid de dagliga kontrollerna, vid fisktrappan i Åhn.

– De fyra senaste åren har vi sett en ökning och som det ser ut nu så kan det bli en ökning även i år, om vädret är med oss. Det är mycket som spelar in, säger Roger Staaf, som sitter i styrelsen i Dammåns fiskevårdförening.

Samtidigt är det en trend som synts under flera år att antalet Dammåöringar har ökat.

– Medelvikten är på väg åt rätt håll, säger Lasse Albertsson, som också sitter i föreningens styrelse.

Det är markägarna, fiskevårdområdet och föreningen som står för kontrollerna, där vägning, mätning och könsbestämning sker, två gånger per dag, under större delen av sommaren, samt en gång per dag under senare delen av sommaren.

– Det är en viktig funktion. Merparten av lekfisken från Storsjön leker i Dammån. Vi pratar om kanske 85 procent, av lekfisken. Då förstår man hur pass viktigt det är, säger Lasse.

Dammåöringen föds i Dammån, berättar Roger, och är långvandrande, vilket betyder att den kan vandra från Storsjön ända upp till Storfallet i Höglekardalen för att leka.

– I dagsläget är det ju få ställen där möjlighet finns att gå så långt, säger Lasse.

Statistiken är enligt Roger ett viktigt underlag för upptäckten av eventuella förändringar i beståndet. Det sker också en kontinuerlig samverkan med Länsstyrelsen i Jämtland.

Joakim Svensson är länsfiskekonsulent på myndigheten och förklarar att Dammåöringen är viktig. Dammån ingår också i EU:s ekologiska nätverk av värdefulla naturområden, Natura 2000, där Länsstyrelsen har en ansvarsroll gällande målsättningen för områdena.

– Dammåöringen förekommer i den naturtypen som är skyddad. Den blir en del av ekosystemet och det har ett särskilt skyddsvärde när det gäller exploatering.

Arten är viktig av flera skäl och förekommer naturligt i Dammån.

– Den är stor till antalet och attraktiv ur sportfiskesynpunkt. Den är också värdefull utifrån sitt eget bevarande. Det tillåts inga utsättningar av andra öringar i Dammåns vattensystem. Populationsgenetiskt är den avskiljd från andra öringar, förklarar han.

Enligt honom kan flera faktorer påverka och hota arten, samt miljön som den lever i.

– Det kan handla om skogsbruket, om det inte hanteras på rätt sätt, läckage ut till vattendrag och det finns också försurningsproblem i vissa biflöden. Sen har vi exploatering från skidområden, där har vi sett exempel på att man tillför mycket sediment ut i ån.

Samtidigt har beståndet av öringarna nu ökat under flera år. Något som kan förklaras utifrån flera samverkande faktorer som gynnat arten.

– Det har genomförts mycket åtgärder i Dammån, men även regelförändringar i Storsjön. Dels så fiskas det mindre med nät nu. Därtill finns decemberförbudet för nätfiske på öring, samt förändrat nätfiskeförbud på våren. Det har gett en positiv effekt, säger Joakim.

Joakim menar att kontrollen vid fisketrappan är unik och viktig.

– Det är statistik som inte finns någon annanstans. Det finns fakta kring fiskevandringen och öringen som är lätt att räkna på. Den är också viktig ur ett nationellt perspektiv, för att förstå hur den här typen av vattendrag fungerar, säger han.

Det råder inte heller någon tvekan om att den manuella fiskekontrollen är populär, ur ett besökarperspektiv.

På eftermiddagen kommer det allt fler människor till fisktrappan, strax innan kontrollen ska starta. Besökarantalet är stort och just denna eftermiddag är det 54 besökare på platsen.

– Det ökar för varje år. Det är väldigt populärt, säger Roger.

Besökarna är förtjusta när de håvar upp och kontrollerar de stora öringarna.

– Det är både applåder och hurra-rop - det är väldigt populärt! Det är roligt för att de blir så glada. Speciellt om det är utländska turister. Det är ju unikt med fisk, säger Roger.

– För barnen är det också en rolig utflykt, tillägger Lasse.

– De som bara är fem - sex år, de ska absolut hit, sägerRoger.

Det råder inte heller någon tvekan om att Roger och Lasse är nöjda med populariteten vid fisketrappan. De skrattar båda gott då de pratar om besökarantalet och verkar nöjda med att fler och fler lär sig mer om Dammåöringen, vid besöken vid fisktrappan i Åhn.