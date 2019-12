Svahn får chansen igen efter succén – hyllas av Ingemarsdotter: ”Riktigt imponerande”

Linn Svahn har haft en rykande start på inledning av säsongen som efter sina prestationer belönades med med en plats till helgens världscuptävlingar i Davos, Schweiz. Hon kom dit som en doldis men överraskade alla när hon segrade under damernas sprint under sin internationella världscuppremiär.

Under helgens världscuptävlingar i Slovenien finns Svahn med, trots att hon inte tillhör A-landslagstruppen. Svahn tillhör landslagets Team Svenska spel där tidigare elitskidåkaren Ida Ingemarsdotter klev in som vikarierande tränare under hösten.

Ingemarsdotter följde Svahn hemifrån i tv-soffan.

– Det är riktigt roligt att se och en imponerande insats av henne i lördags. Det var häftigt att sitta och titta i tv-soffan. Hon gör jobbet på ett fantastiskt sätt och löser uppgiften och tar sig hela vägen och vinner, det är riktigt imponerande, säger Ingemarsdotter.

Under hösten har hon följt hennes framfart i skidspåren på nära håll.

– Jag följer ju med och ser vad som har hänt på läger och så. Jag vill ju alltid som tränare att det ska gå bra för alla aktiva, jag har mer följt med och bidragit på det sätt jag kan göra utifrån de saker jag sätt.

Hon pekar ut Svahns främsta egenskaper.

- Hon har en hög taktisk genomförande, ett bra sinne för de situationerna som uppstår i sprint och läsa situationerna och ta sig fram på ett smart och effektivt sätt, säger hon.

Finns det några speciella egenskaper som du fört vidare?

– Jag har försökt att vara med och bidra på passen. Ibland träna med dem och bidra så, åka och vara rätt aktiv på de pass jag haft på läger men sen också diskutera lite teknik och sen har de fått bolla en del när de har varit ute. Jag har åkt många av banorna som de är ute på. Att bara finnas där och backa upp det tror jag är det viktigaste.

Gav du Svahn några specifika tips inför Davos?

– Jag har väl mer bara berättat när jag fick frågan hur jag upplevde banan när jag tävlade men sen om hon har nyttjat det på något sett det har jag inte en aning om men jag tyckte hon löste uppgifterna där på plats på ett otroligt bra sätt.

Längdlandslaget till världscupen i Planica, Slovenien, 21–22 december

Damer:

Maja Dahlqvist, Falun-Borlänge SK, Johanna Hagström, Ulricehamns IF, Stina Nilsson, IFK Mora SK, Jonna Sundling, Piteå elit, Linn Svahn, Östersunds SK, Jennie Öberg, Kalix skidklubb.

Herrar:

Marcus Grate, IFK Umeå, Calle Halfvarsson, Sågmyra SK, Johan Häggström, Piteå elit, Anton Persson, SK Bore, Teodor Peterson, Sågmyra SK, Oskar Svensson, Falun-Borlänge SK.

Tävlingsprogram Planica:

Lördag 21/12: Sprint (F) söndag 22/12: Sprintstafett (F)