Svängigt och straffdramatik mellan ÖIK och Borlänge – Hansson matchvinnare för gästerna

När lagen mötts tidigare under säsongen har Borlänge gått segrande ur striden vid alla tre tillfällen.

Samma visa fortsatte under tisdagen. Dalalalaget vände 2–3 och vann efter straffar.

ÖIK inledde starkt i första perioden och skapade målchanser. Efter knappt tio minuters spel kom också ledningsmålet när Elias Bjuhr satte dit pucken bakom Borlängemålvakten Victor Erikssons kasse.

”Mycket är bra”, konstaterade ÖIK-tränaren Kjell-Åke Andersson efter första perioden.

Men när andra perioden drog igång blev det en scenförändring och det var istället Borlänge som dominerade spelet och fick resultat. Två snabba mål genom Emil Lind och Patrik Elfsberg och Borlänge var i ledning.

Borlängedominansen mattades därefter av något och ÖIK kvitterade snabbt tack vare ett välplacerat skott av Felix Lidgren.

Det fortsatte därefter skapas målchanser åt båda håll och i numerärt överläge i slutskedet av första perioden pressade ÖIK på Borlänge ordentligt, men det oavgjorda resultatet stod sig och en helt oviss sista period var att vänta.

Väl där var spelet inledningsvis något avvaktande men knappt tio minuter in hade ÖIK återigen vänt matchen till sin fördel när finske Kasper Elo styrde in 3–2-målet till hemmalaget. Men det skulle bli kvittering återigen när ett skott långt utifrån av Borlänges Forward Oliver Erixon letade sig in och matchen gick därmed till förlängning.

Borlänge parkerade bussen medan ÖIK spelade runt pucken på offensiv planhalva och letade efter en öppning men matchen gick till straffar. Där var det Borlänge som gick segrande ur striden.

Östersunds IK–Borlänge 3–4 efter straffar (1–0, 1–2, 1–1)

Första perioden: 1–0 (09.54) Elias Bjuhr (Carl Skärström, Lucas Byhlin)

Andra perioden: 1–1 (04.20) Emil Lind (Patrik Elfsberg, Olle Strandell), 1–2 (06.37) Patrik Elfsberg (Robin Höglund, Oliver Erixon), 2–2 (11.34) Felix Lidgren (Kasper Elo, Linus Rotbakken)

Tredje perioden: 3–2 (8.51) Kasper Elo (Jonas Emmerdahl, Linus Rotbakken) 3–3 (14.16) Oliver Erixon (Ludvig Östman, Isak Garfve)

Straffmål: Mikael Hansson

Skott: 32–27

Domare: Thomas Öberg