Svårt för personer med funktionshinder att nå Åreskutan om Kabinbanan försvinner: ”det är ju omöjligt att få ihop”

Efter att Åre kommun i augusti godkände planen om att riva området där Kabinbanan ligger, har många personer gjort sin röst hörd angående dess framtid.

Bland annat har tusentals skid- och snowboardåkare gått ut med en gemensam namninsamling för att stoppa rivningen. Orsaker som har nämnts i olika intervjuer är att det känns sorgligt att ett landmärke för byn försvinner och även att om Kabinbanan rivs blir Åreskutan mindre tillgänglig.

Något som Carina Moen, representant för DHR i Jämtlands läns distrikt håller med om. Enligt henne skulle det inte gå att ta sig upp på Åreskutan om den försvinner. Inte som det ser ut i dagsläget i alla fall.

– Det är speciellt tragiskt för oss med gångsvårigheter, som aldrig kan komma upp då, berättar hon.

Carina Moen berättar att det hon fått höra är att tanken är att man i så fall skulle ta VM8:an upp istället. Något som skulle innebära att ta sig förbi några omöjliga partier. Först ska man ta sig från VM8:ans parkering, vilket medför en brant backe med snö och is. Efter det ska man ta sig in i en gondol, som inte rymmer en elrullstol. Väl halvvägs upp är det dags att byta gondol vilket medför ännu en brant backe med snö och is, samt ännu en för liten gondol, för att slutligen ta sig från avstigningen till Basecamp Åreskutan.

– Det känns tråkigt att en av få aktiviteter som vi faktiskt kan göra ska försvinna. Tidigare har man bara kunnat parkera, rulla in i hissen, ta sig till Kabinbanan och åka upp, berättar hon.

Hon brukar tipsa om just Kabinbanan som en sådan aktivitet som rörelsehindrade kan utföra när de är på besök.

Tommy Eriksson är verksam inom Reumatikerföreningen och bor inne i Östersund. Han berättar att Kabinbanan har betytt mycket för både honom och andra reumatiker. Han brukar mestadels åka den under sommaren.

– För min del är det jättebra att kunna besöka en sådan plats utan att behöva tänka på att jag inte kan gå så bra, berättar han.

Han hänvisar till enkelheten med både parkering, hiss, på och avstigning och även sittplatser på vägen upp.

– Det känns sorgligt att den ska tas bort, då försvinner lite anledningen att åka upp till Åre, säger han.

Niclas Sjögren Berg, VD på Skistar ställer sig frågande till problematiken och ser det inte som något som ska vara ett problem att lösa.

– Vadå inte ta sig upp på Åreskutan, jag förstår inte. Varför skulle de inte kunna ta sig upp, säger han.

När jag nämner problematiken för en rullstolsbunden att ta sig mellan liftarna och även att ta sig från parkeringen menar han att det bara är att höra av sig så hjälper Skistar till. Han anser att det inte är särskilt många som använder sig av permobil som ska upp på Åreskutan, så huruvida den ryms eller inte i Gondolen spelar ingen roll, det får de lösa på annat sätt.

Ett av problemen som både Tommy Eriksson och Carina Moen nämnt är enkelheten med asfalterad väg och hiss vid Kabinbanan.

– Då får vi väl asfaltera i så fall, svarar Niclas Sjögren Berg.

På sträckan mellan VM:8an och Gondolen har han även en lösning.

– Antingen rullar man ner, som med en vanlig rullstol eller så kör vi dem med skoter alternativt pistmaskin, de kommer att komma upp på något sätt.

Carina Moen suckar när hon får höra om Niclas Sjögren Bergs lösningar.

– Vilket otroligt krångel och är det ens möjligt. Det skulle bli ett väldigt stort projekt och inget du gör som en rolig aktivitet längre. Och det kanske är en sak att ordna på vintern men hur gör man på sommaren då det är stora stenar längst upp? Nej det är ju omöjligt att få ihop, avslutar hon.

Tidigare i januari drog Skistar tillbaka sin bygglovsansökan för Kabinbaneområdet i Åre. Vad ändringarna gäller vill Skistar inte gå ut med än och rivningslovet för Kabinbanan gäller fortfarande.