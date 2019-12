Svegare landshövding i Södermanland – Beatrice Ask(M) får nytt uppdrag

- Beatrice Ask är en mycket erfaren politiker med bland annat elva års erfarenhet som statsråd. Efter många år i rikspolitiken blir hon nu landshövding i Södermanlands län, inledningsvis till och med 31 mars 2023. Beatrice Asks erfarenhet och kompetens gör att regeringen beslutat att utse henne till landshövding i Södermanlands län, säger civilminister Lena Micko i en kommentar på regeringskansliets hemsida

Beatrice Ask är född 1956. Hon kommer från Sveg och sitter i riksdagen för Moderaterna. 1991 till 1994 var Beatrice Ask skolminister. Mellan 2006 och 2014 var Beatrice Ask justitieminister.