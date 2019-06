Efter tappet av Johansson – nu har coach Gehrke hittat ersättaren: "Först och främst en defensiv tillgång"

Den gångna säsongen gjorde Jämtland Basket sin bästa säsongen i den svenska högstaligan, mycket tack vare sina egna produkter som både åt spelminuter med bravur och vid flera tillfällen stod för avgörande insatser. För en månad sedan stod det klart att en av dem, Daniel Johansson, lämnar klubben för ligakonkurrenten Nässjö.

Nu har man hittat en ersättare.

Under torsdagseftermiddagen stod det klart att 18-årige Olle Stümer har skrivit på. Ett efternamn som klingar fint i basket-Sverige, då Olle är son till den förre storspelaren Per Stümer med flera SM-guld, collegespel, internationellt proffspel och inte mindre än 144 landskamper under bältet.

– Jag har sett Olle spela sedan han var mindre än självaste basketbollen. Med en fd. basketspelande pappa på nivån som Per var får ofta barnen en insikt i vad sporten handlar om och då främst runt alla de små detaljerna som inte syns i statistiken men är så otroligt viktigt för att bli framgångsrik, beskriver Torbjörn Gehrke lagets senaste nyförvärv på klubbens hemsida och tillägger:

– Olle påminner väldigt mycket om Daniel Johansson (som precis lämnat) och det är precis den positionen Olle skall försöka fylla. Han är först och främst en defensiv tillgång, men också en spelare som vet hur man rör sig utan boll för att skapa lägen. Vi skulle förstås inte ta in Olle i truppen om jag inte var säker på att han har kapaciteten att inte bara göra det som krävs, utan även prestera mer än förväntat.

203 centimeter långe Olle själv beskriver valet att komma till Jämtland på följande sätt:

– Det ska bli väldigt kul och utmanande att spela i SBL med Jämtland. Klubben och Coach Gehrke har byggt ett väldigt bra program och visat att de utvecklar unga spelare. Jämtland har också en fantastisk publik och en av Sveriges bästa basketarenor. Jag ser fram emot att fortsätta min utveckling i Östersund och hoppas att jag kan bidra med energi och entusiasm.

Olle har de senaste tre säsongerna spelat i Turkiet och har representerat Sverige i landslagssammanhang vid 45 tillfällen, fördelat på HU16, HU18 och HU20.